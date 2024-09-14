Чому Київ хоче використовувати ракети Storm Shadow в росії – FT

Одна з переваг ракет Storm Shadow полягає в їхній здатності завдавати превентивних ударів.

Крилата ракета Storm Shadow, випущена з української території в напрямку аеродрому Халіно під російським Курськом, подолає 100-кілометрову відстань за шість хвилин — набагато швидше, ніж більшість українських безпілотників. Наразі Київ не має публічного дозволу від своїх західних союзників на використання цього типу ракет по цілях на території росії. Президент США Джо Байден обговорив можливість зняття обмежень для України з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, але вони не прийняли остаточного рішення.

"Швидкість ракет Storm Shadow робить їх такими корисними, наші безпілотники набагато повільніші. Якщо російський військовий вертоліт або літак збирається злетіти, ми зможемо швидко дістатися до цього місця", — сказав Роман Костенко, заслужений український військовий командир, який очолює комітет з питань оборони в українському парламенті.

Про це інформує Financial Times.

Однією з проблем, на думку західних чиновників, є те, що росія близько трьох місяців тому почала переміщувати свої авіаційні засоби вглиб росії, за межі 250-кілометрової дальності дії ракет Storm Shadow. Інша проблема полягає в тому, що запаси ракет Storm Shadow невеликі, тому навіть за наявності дозволу на удари по цілях в Росії Київ не зможе розгорнути їх в достатній кількості проти численних російських об'єктів.

Третя й найбільша проблема полягає в тому, що навіть якщо президент Байден погодиться на використання британських і французьких ракет, які містять американські компоненти, він навряд чи схвалить використання ракет ATACMS по цілях в росії. Це пов'язано з тим, що Байден боїться, що росія може відповісти на це ескалацією конфлікту.