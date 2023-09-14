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ПОЛІТИКА

Чому ми не даємо Україні те, що їй потрібно? Джонсон критикує Британію через політику щодо України

14 вересня 2023, 09:22
Чому ми не даємо Україні те, що їй потрібно? Джонсон критикує Британію через політику щодо України
Фото: з вільних джерел
Політик назвав українців військом із левиним серцем.

Колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон розкритикував уряд своєї країни через політику щодо України, заявивши, що Києву слід терміново надати більше озброєнь, про які він просить.

Політик закликав надати українцям переносні зенітно-ракетні комплекси для знищення російських гелікоптерів, системи ППО Patriot, щоб захищатись від нападу з повітря, і більш далекобійну артилерію, щоб знищити російські позиції, зокрема ATACMS, ракетні системи великої дальності, які досі не надали США, і більше ракетних систем Storm Shadow, які виявилися надзвичайно ефективними.

У колонці для видання Spectator Джонсон заявив, що якщо західні країни нададуть максимум військової підтримки,  то користь від такого кроку значно перевищить відносно стандартні витрати.

Він закликав надати військову допомогу Україні терміново.

"Я запитував це раніше і запитую знову: чого в біса ми чекаємо?" – написав Джонсон.

За його словами, українці хочуть не теплих слів, а "зброї, щоб довести справу до кінця", тож він не розуміє зволікання союзників.

"Чому ми завжди такі повільні? Як ми можемо дивитися цим людям в очі і пояснювати затримку? Протягом усієї цієї війни ми недооцінювали українців і переоцінювали путіна, і ми робимо те саме сьогодні", — наголосив Джонсон.

Він звернувся не лише до Великої Британії, але й до США та інших західних країн, а також до країн, які досі вагаються, таких як Індія.

"Якщо путін переможе — а все, що йому потрібно зробити, щоб заявити про перемогу,  це втриматися принаймні на шматку території, яку він захопив з 24 лютого 2022 року, — світ отримає жахливе повідомлення: що демократії, які  пообіцяли протистояти автократіям, не впоралися з обіцянкою. Історія України буде про українське військо з левиним серцем, яке зрештою було зраджене Заходом, у якого не витримали нерви", – написав колишній прем’єр.

Велика Британія є другим за величиною донором України. Лондон виділив на військову підтримку Києва 4,6 мільярда фунтів стерлінгів.

Раніше повідомлялось, що Британія скасувала безвізовий транзит для громадян рф і Грузії.


війнаДжонсонБританіядопомога Україні

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