Зміна позиції Франції і Німеччини щодо можливості використання Україною західної зброї по території рф може мати значні наслідки.

Про це пише газета Financial Times.

цього тижня президент України Володимир Зеленський приїхав до Європи, де шукає більше західної зброї і очікує на дозвіл використовувати її, як йому заманеться.

"Він буде приємно задоволений результатом. Після більше ніж двох років війни Україна відстає за озброєнням і чисельністю на лінії фронту, де зростає тиск, оскільки росія використовує свої переважаючі можливості. Українські міста також потерпають від щоденних бомбардувань, щотижня гинуть десятки мирних жителів", - пише видання.

Після місяців суперечок у західних країнах, які забороняли Україні використовувати свою зброю для ударів у відповідь по цілях в рф, минулий вечір приніс великий прорив, оскільки президент Франції Еммануель Макрон піддався проханню Зеленського, а канцлер Німеччини Олаф Шольц озвучив свою згоду.

"Як пояснити Україні, що потрібно захищати свої міста, ... але що вони не мають права атакувати туди, звідки летять ракети? Це ніби ми говоримо їм. Ми даємо вам зброю, але ви не можете використовувати її, щоб захистити себе", - заявив Макрон.

Шольц, який був одним із найбільш стриманих західних лідерів у цьому питанні, сказав, що Україна має повне право "згідно з міжнародним правом" вражати цілі в росії, щоб захистити себе.

Зміна позиції двох найбільших військових держав ЄС може мати значні наслідки. Основна частина ракет і бомб, що потрапляють в Україну, запускається з пускових пунктів в рф або скидається з літаків у російському повітряному просторі, пише газета.