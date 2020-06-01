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"Чорнобиль", "1917" та "Одного разу в Голлівуді": стали відомі переможці "Золотого глобуса"

Цьогоріч у номінації "Найкращий драматичний фільм" несподіваним переможцем стала стрічка "1917" Сема Мендеса
У Лос-Анджелесі в ніч на 6 січня відбулася 77-а церемонія вручення премії "Золотий глобус".
"Чорнобиль", "1917" та "Одного разу в Голлівуді": стали відомі переможці "Золотого глобуса" Фото: Громадське телебачення

На відміну від "Оскара" "Золотий глобус" вибирає не один найкращий фільм, а два: один драматичний і одну комедію або мюзикл, повідомляє "Громадське".

Цьогоріч у номінації "Найкращий драматичний фільм" несподіваним переможцем стала стрічка "1917" Сема Мендеса. Вона обійшла зокрема "Ірландця" Мартіна Скорсезе і "Джокера" Тодда Філліпса, які теж змагалися за цю нагороду. Крім того, за "1917" Мендес також удостоївся звання "найкращий режисер".

Нагадаємо, що "Оскар" оголосив першу частину шорт-листа цьогорічної премії.

 

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06 01 2020 11:11
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