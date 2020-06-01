CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Лос-Анджелесі в ніч на 6 січня відбулася 77-а церемонія вручення премії "Золотий глобус".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Чорнобиль", "1917" та "Одного разу в Голлівуді": стали відомі переможці "Золотого глобуса"
Цьогоріч у номінації "Найкращий драматичний фільм" несподіваним переможцем стала стрічка "1917" Сема Мендеса
Фото: Громадське телебачення
На відміну від "Оскара" "Золотий глобус" вибирає не один найкращий фільм, а два: один драматичний і одну комедію або мюзикл, повідомляє "Громадське".
Цьогоріч у номінації "Найкращий драматичний фільм" несподіваним переможцем стала стрічка "1917" Сема Мендеса. Вона обійшла зокрема "Ірландця" Мартіна Скорсезе і "Джокера" Тодда Філліпса, які теж змагалися за цю нагороду. Крім того, за "1917" Мендес також удостоївся звання "найкращий режисер".
Нагадаємо, що "Оскар" оголосив першу частину шорт-листа цьогорічної премії.
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