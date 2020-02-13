Чорнобильська зона повинна стати територією прозорої діяльності підприємств, радіаційної безпеки та "тури

"Хочу почути думку людей, які працюють в зоні відчуження для спільного вирішення проблем і напрацювання ініціатив, пов'язаних з новим іміджем Чорнобильської території, наприклад, в сфері розвитку туризму, наукових та екологічних розробок, модернізації об'єктів"

"Зона відчуження повинна позбуватися іміджу корумпованого "території" ми маємо перекрити всі схеми, пов'язані з нелегальним вивезенням металобрухту, вирубкою заповідних лісів, неналежного використання природних ресурсів", - підкреслила Павлова.

Масштабний аудит, призупинення ліквідації ефективних підприємств, перетворення зони відчуження в туристичний магніт України. Такі пріоритети своєї роботи в Державному агентстві з управління зоною відчуження (ДАЗВ) назвала під час робочої поїздки на ЧАЕС 11 лютого 2020 року Катерина Павлова - новий керівник Держагенства, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Одним з перших рішень т.в.о. голови Держагентства стало відсторонення директора Державного спеціалізованого підприємства "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами" (ДСП "ЦППРВ") - враховуючи скасування його керівнику допуску до державної таємниці, на підставі проведеної у листопаді 2019 тематичної перевірки стану охорони державної таємниці у ДСП "ЦППРВ" Головним управлінням СБУ у м. Києві та Київській області, під час якої було виявлено численні порушення. Необхідні запити до правоохоронних органів Катерина Павлова вже скерувала, про що було повідомлено під час робочої поїздки 11 лютого до зони відчуження.

Серед іншого нова очільниця наголосила, що прем’єр-міністр взяв курс на боротьбу з топ-корупцією, і звернула увагу на усунення та упередження ризиків вчинення корупційних діянь з боку працівників агентства та підпорядкованих йому підприємств.

Також нею була призупинена ліквідація державних підприємств - ДСП "Чорнобильська комбінат" і ДСП "УКБЗВ" (Управління капітальним будівництвом зони відчуження") з метою аналізу ефективності стратегій об'єднання цих структур з різними сферами господарської діяльності з ДСП "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами".

"Зона відчуження повинна позбуватися іміджу корумпованого "території" ми маємо перекрити всі схеми, пов'язані з нелегальним вивезенням металобрухту, вирубкою заповідних лісів, неналежного використання природних ресурсів", - підкреслила Павлова.

В ході поїздки Катерина Павлова провела наради з протипожежної безпеки та питань охорони праці. Вона зазначила, що налаштована на плідну співпрацю з трудовими колективами всіх підприємств, що входять в орбіту Держагентства. Пріоритетом своєї роботи нова т. в.о. голови Державного агентства України з управління зоною відчуження назвала призупинення ліквідації і знищення діючих підприємств, ініційовану колишнім керівництвом, а також проведення масштабного незалежного аудиту. Вона наголосила, що тільки після цього можна приступити до повноцінного виконання завдань, поставлених президентом України з перетворення зони відчуження на одну з точок зростання нової України.

"В першу чергу треба створити "зелений коридор" для туристів і прибрати всі передумови для корупції", - нагадала Катерина Павлова слова президента України. Саме тому в ході наради основними темами обговорення стали реалізація положень ряду законів у сфері впливу на навколишнє середовище, у тому числі закону "Про особливості функціонування екологічного біосферного заповідника".

На думку Катерини Павлової, ці документи тісно пов'язані зі Стратегією розвитку Чорнобильської зони як туристичного об'єкта. Крім того, вона акцентувала увагу на проекті будівництва водної траси Е40, яка пройде по Віслі, Прип'яті і Дніпру.

Катерина Павлова запропонувала відновити практику щотижневих зустрічей з керівниками спецпідприємств, які входять в структуру ДАЗВ, а також зі співробітниками всіх організацій на території ЧАЕС.

"Хочу почути думку людей, які працюють в зоні відчуження для спільного вирішення проблем і напрацювання ініціатив, пов'язаних з новим іміджем Чорнобильської території, наприклад, в сфері розвитку туризму, наукових та екологічних розробок, модернізації об'єктів", - зазначила голова ДАЗВ. Вона також підкреслила, що орієнтиром для роботи всіх підприємств, які входять в структуру Держагенства, повинен стати Наказ "Про деякі питання розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи", підписаний президентом України 10 липня 2019 року.