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Чорнобильську зону з 20 лютого закривають для туристів

Відвідувати Чорнобильську зону впродовж цього часу буде дозволено тільки особам, діяльність яких пов’язана з виконанням функцій держави, а також виробничою необхідністю
Чорнобильську зону відчуження з 20 лютого заборонять відвідувати з ознайомлювальною метою. Обмеження тимчасові й триватимуть місяць.
Чорнобильську зону з 20 лютого закривають для туристів Фото: з вільних джерел

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) у Фейсбуці. 

"У зв’язку з особливим режимом перевезення відпрацьованого ядерного палива, а також проведенням профілактичних заходів щодо реагування на надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру у рамках реалізації проєкту U4.01/18В "Модернізація системи дозиметричного контролю в зоні відчуження та моніторингу навколишнього середовища (радіаційного) на Комплексі "Вектор" та ПЗРВ "Буряківка" агентством (ДАЗВ - ред.) прийнято рішення тимчасово, з 20 лютого 2022 року до 20 березня 2022 року, призупинити відвідування території зони відчуження і відселеної частини зони безумовного (обов’язкового) відселення громадянами України, іноземцями та особами без громадянства", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відвідувати Чорнобильську зону впродовж цього часу буде дозволено тільки особам, діяльність яких пов’язана з виконанням функцій держави, а також виробничою необхідністю.

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19 02 2022 15:40
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