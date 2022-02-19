Чорнобильську зону з 20 лютого закривають для туристів

Відвідувати Чорнобильську зону впродовж цього часу буде дозволено тільки особам, діяльність яких пов’язана з виконанням функцій держави, а також виробничою необхідністю

Чорнобильську зону відчуження з 20 лютого заборонять відвідувати з ознайомлювальною метою. Обмеження тимчасові й триватимуть місяць.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) у Фейсбуці.

"У зв’язку з особливим режимом перевезення відпрацьованого ядерного палива, а також проведенням профілактичних заходів щодо реагування на надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру у рамках реалізації проєкту U4.01/18В "Модернізація системи дозиметричного контролю в зоні відчуження та моніторингу навколишнього середовища (радіаційного) на Комплексі "Вектор" та ПЗРВ "Буряківка" агентством (ДАЗВ - ред.) прийнято рішення тимчасово, з 20 лютого 2022 року до 20 березня 2022 року, призупинити відвідування території зони відчуження і відселеної частини зони безумовного (обов’язкового) відселення громадянами України, іноземцями та особами без громадянства", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відвідувати Чорнобильську зону впродовж цього часу буде дозволено тільки особам, діяльність яких пов’язана з виконанням функцій держави, а також виробничою необхідністю.