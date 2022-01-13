Чорногорія оновила правила в’їзду для іноземців

Іноземці в’їжджатимуть до Чорногорії за оновленими правилами, які набрали чинності 13 січня 2022 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє посольство України в Чорногорії.

Зазначається, що відсьогодні подорожувальникам необхідно буде пред’явити один з документів:

підтвердження проведення повної вакцинації за умови, що друга доза вакцини зроблена не пізніше шести місяців до в'їзду;

негативний ПЛР-тест, якому не більш ніж 72 години;

негативний швидкий тест на антиген, якому не більш ніж 48 годин;

підтвердження перенесеної хвороби COVID-19 (позитивний ПЛР або експрес-тест на антиген, якому має бути не менш ніж 10 днів і не більш ніж 180 днів).

Як повідомляв Укрінформ, через погіршення епідеміологічної ситуації із захворюванням на COVID-19 із 2 січня 2022 року набули чинності оновлені умови в'їзду до Чорногорії. Тоді вʼїзд дозволявся за умови наявності одного з двох документів: сертифіката про проведення повної вакцинації за умови, що друга доза вакцини зроблена не пізніше ніж за шість місяців до вʼїзду, або підтвердження перенесеної хвороби COVID-19 (позитивний ПЛР або експрес-тест на антиген, якому має бути не менш ніж 10 днів і не більш ніж 180 днів).