CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІноземці в’їжджатимуть до Чорногорії за оновленими правилами, які набрали чинності 13 січня 2022 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чорногорія оновила правила в’їзду для іноземців
Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє посольство України в Чорногорії.
Зазначається, що відсьогодні подорожувальникам необхідно буде пред’явити один з документів:
підтвердження проведення повної вакцинації за умови, що друга доза вакцини зроблена не пізніше шести місяців до в'їзду;
негативний ПЛР-тест, якому не більш ніж 72 години;
негативний швидкий тест на антиген, якому не більш ніж 48 годин;
підтвердження перенесеної хвороби COVID-19 (позитивний ПЛР або експрес-тест на антиген, якому має бути не менш ніж 10 днів і не більш ніж 180 днів).
Як повідомляв Укрінформ, через погіршення епідеміологічної ситуації із захворюванням на COVID-19 із 2 січня 2022 року набули чинності оновлені умови в'їзду до Чорногорії. Тоді вʼїзд дозволявся за умови наявності одного з двох документів: сертифіката про проведення повної вакцинації за умови, що друга доза вакцини зроблена не пізніше ніж за шість місяців до вʼїзду, або підтвердження перенесеної хвороби COVID-19 (позитивний ПЛР або експрес-тест на антиген, якому має бути не менш ніж 10 днів і не більш ніж 180 днів).
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
13 01 2022 15:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Кораблі завозять в Антарктиду організми, шкідливі для первісної екосистеми
- ФОТО В Афганістані знайшли дитину, яка загубилася 5 місяців тому під час евакуації в Кабулі
- ВІДЕО Мінцифри запустило в "Дії" бета-тест сповіщень про судові засідання
- Книги про інновації та уяву 1
- Зараз час величезних змін та потрясінь для всіх, зокрема, і для дітей 1