Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Чорногорія оновила правила в’їзду для іноземців

Іноземці в’їжджатимуть до Чорногорії за оновленими правилами, які набрали чинності 13 січня 2022 року.
Чорногорія оновила правила в’їзду для іноземців Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє посольство України в Чорногорії.
 
Зазначається, що відсьогодні подорожувальникам необхідно буде пред’явити один з документів:
 
підтвердження проведення повної вакцинації за умови, що друга доза вакцини зроблена не пізніше шести місяців до в'їзду;
негативний ПЛР-тест, якому не більш ніж 72 години;
негативний швидкий тест на антиген, якому не більш ніж 48 годин;
підтвердження перенесеної хвороби COVID-19 (позитивний ПЛР або експрес-тест на антиген, якому має бути не менш ніж 10 днів і не більш ніж 180 днів).
 
Як повідомляв Укрінформ, через погіршення епідеміологічної ситуації із захворюванням на COVID-19 із 2 січня 2022 року набули чинності оновлені умови в'їзду до Чорногорії. Тоді вʼїзд дозволявся за умови наявності одного з двох документів: сертифіката про проведення повної вакцинації за умови, що друга доза вакцини зроблена не пізніше ніж за шість місяців до вʼїзду, або підтвердження перенесеної хвороби COVID-19 (позитивний ПЛР або експрес-тест на антиген, якому має бути не менш ніж 10 днів і не більш ніж 180 днів).
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 01 2022 15:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.