Чотири країни ЄС створили альянс для переговорів щодо вакцини від коронавірусу

Країни домовилися сформувати "Альянс інклюзивних вакцин", зазначивши, що в даний час прискорення процесу розробки і забезпечення доступу до ефективної вакцини є однією з найактуальніших проблем в усьому світі

"Чотири країни спільно вивчають різні перспективні ініціативи і ведуть переговори з різними фармацевтичними компаніями. Мета полягає в тому, щоб виробництво вакцини відбувалося на європейській землі, якщо це можливо", - йдеться в заяві.

Німеччина, Франція, Нідерланди та Італія оголосили про створення альянсу, націленого на забезпечення доступності можливої ​​майбутньої вакцини проти коронавірусу для європейців.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розміщено на сайті Міністерства охорони здоров'я, благополуччя та спорту Нідерландів.

"Чотири країни спільно вивчають різні перспективні ініціативи і ведуть переговори з різними фармацевтичними компаніями. Мета полягає в тому, щоб виробництво вакцини відбувалося на європейській землі, якщо це можливо", - йдеться в заяві.

Країни домовилися сформувати "Альянс інклюзивних вакцин", зазначивши, що в даний час прискорення процесу розробки і забезпечення доступу до ефективної вакцини є однією з найактуальніших проблем в усьому світі.

"Альянс вивчає перспективні ініціативи з розробки вакцин для забезпечення достатньої кількості вакцин для ЄС та інших країн. Співпраця дозволить досягти найшвидших і найкращих результатів в дискусіях з ключовими гравцями фармацевтичної галузі про перспективні ініціативи в області вакцин. Альянс також хоче домовитися з фармацевтичними компаніями, що вакцина повинна стати широко доступною для ЄС", - наголошується в заяві.

Організатори хочуть залучити Європейську комісію до переговорів і запропонувати іншим державам-членам ЄС можливість брати участь в ініціативах.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія зібрала вже 9,5 млрд євро на розробку вакцини від коронавірусу.

Читайте також: Друге нашестя COVID-19, чого нам чекати?