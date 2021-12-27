Чотири українські тенісистки завершують 2021 рік у першій сотні рейтингу WTA

Жіноча тенісна асоціація (WTA) презентувала підсумковий рейтинг 2021 року.

Фото: Jimmie48 Tennis Photography

У першу сотню найкращих тенісисток світу, як і раніше, входять чотири українки - Еліна Світоліна (15-й рядок), Марта Костюк (50), Ангеліна Калініна (52) і Даяна Ястремська (99), передає Укрінформ. Леся Цуренко - 118-а, Катерина Козлова - 144-а, Дарина Снігур - 153-а, Катаріна Завацька - 186-а. Лідерство у рейтингу WTA зберігає австралійка Ешлі Барті. У першій трійці також Арина Соболенко з Білорусі та іспанка Гарбіньє Мугуруса. На фото: Еліна Світоліна

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