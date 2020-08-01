Чи міг Зеленський дати розпорядження Рябошапці відкрити провадження щодо авіакатастрофи в Ірані?

8 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що дав доручення генпрокурору Руслану Рябошапці відкрити кримінальне провадження щодо катастрофи літака МАУ в Тегерані. А також про створення слідчої комісії представників силових і профільних відомств, відповідальних за цивільну авіацію. Але у президента немає на це повноважень.

Згідно з ч. 1 ст. 214 КПК України прокурор самостійно або на підставі заяви про злочин зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування.

«За усною вказівкою інших осіб провадження не може бути відкрите. Навіть якщо ця особа — президент України». — коментує заяву Зеленського співрозмовник hromadske в ГПУ.

«Володимир Зеленський не має права давати подібні розпорядження. Згідно з ч. 2. ст. 16 Закону України «Про прокуратуру»: здійснюючи функції прокуратури, прокурор є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску, втручання і керується у своїй діяльності лише Конституцією та законами України», — пояснив у коментарі hromadske розпорядження президента адвокат Віталій Титич.

А згідно з розділом V ст. 106 ч. 11 Конституції України президент «призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора», але не дає йому розпорядження про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський прокоментував авіакатастрофу українського літака в Ірані.