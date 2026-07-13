Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

​Чим більше антибалістичних засобів, тим вища імовірність, що путін сяде за стіл переговорів – Зеленський

13 липня 2026, 19:32
​Чим більше антибалістичних засобів, тим вища імовірність, що путін сяде за стіл переговорів – Зеленський
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Президент України подякував Франції за організацію першого засідання Європейської Антибалістичної коаліції.

Сильні й достатні антибалістичні спроможності потрібні, щоб закінчити війну росії проти України. 

Про це у Telegram розповів президент України Володимир Зеленський.

"Вони не менш важливі, ніж дип- чи мідлстрайки по російській економіці війни чи активні операції на передовій. Чим більше засобів для збиття російських балістичних ракет буде в України, тим вища імовірність того, що путін сяде за стіл переговорів, бо його останній аргумент у цій війні більше не працюватиме", – зазначив президент України.
 
Зеленський подякував президенту Франції за організацію та проведення першого засідання Європейської Антибалістичної коаліції, а також – радникам із питань національної безпеки та керівникам оборонних компаній, які сьогодні зібралися на засідання.
 
"Наша робота над спільною системою FREYJA – не для того, щоб замінити вже наявні системи. Це спосіб доповнити нашу оборону, створити надійний щит над усією Європою і зробити все це швидше й дешевше", – додав Зеленський. 
війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

Останні матеріали

Ердоган шукає шлях до нового терміну. Війна росії проти України стає головним геополітичним ризиком для Туреччини – Тімоті Еш
Політика
Ердоган шукає шлях до нового терміну. Війна росії проти України стає головним геополітичним ризиком для Туреччини – Тімоті Еш
Переклад iPress – 13 липня 2026, 14:27
Кремль лякає росіян привидом 1917 року. Паливна криза після українських ударів пробиває пропагандистську броню – Джулія Девіс
Політика
Кремль лякає росіян привидом 1917 року. Паливна криза після українських ударів пробиває пропагандистську броню – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 липня 2026, 12:50
Україна перетворює Азовське море на пастку для росії. Трамп тим часом дарує путіну час для нових ударів – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна перетворює Азовське море на пастку для росії. Трамп тим часом дарує путіну час для нових ударів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 липня 2026, 09:57
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Дональд Трамп і КДБ: два епізоди з історії стеження та самолегендування. Частини 10 і 11 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 10 липня 2026, 15:43
Логістична війна. Як Україна тисне на росію без танкових проривів – Дональд Гілл
Політика
Логістична війна. Як Україна тисне на росію без танкових проривів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 липня 2026, 12:33
Європа тримається на двох осердях – ЄС і НАТО. Друге потребує негайної перебудови – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Європа тримається на двох осердях – ЄС і НАТО. Друге потребує негайної перебудови – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 10 липня 2026, 08:09
Нові бомбардування Штатами Ірану. Полювання за фіговим листком – Філліпс О'Брайен
Політика
Нові бомбардування Штатами Ірану. Полювання за фіговим листком – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 липня 2026, 16:36
НАТО знижує планку успіху. Головне – втримати Трампа задоволеним – Wall Street Journal
Політика
НАТО знижує планку успіху. Головне – втримати Трампа задоволеним – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 липня 2026, 12:30
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється