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Чим більше росія зазнає поразок на фронті, тим більше підсилює пропаганду проти ЗСУ

11 травня 2023, 18:57
Чим більше росія зазнає поразок на фронті, тим більше підсилює пропаганду проти ЗСУ
Джерело: krymsos.com
Пропаганда розрахована на підрив бойового духу українців і має нейтралізувати невигідні для росії успіхи українських захисників.

Важливою частиною російської пропаганди є спроби принизити Збройні Сили України, і таких спроб стає тим більше, чим частіше кремль зазнає поразок на фронті.

Про це написав у Twitter уповноважений уряду Польщі з безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин.

Жарин зазначив, що від початку вторгнення росії в Україну російська пропаганда намагалася зганьбити ЗСУ, і що для кремля це було важливою частиною війни.

"Аналіз цього напряму говорить про те, що росія посилює такий вектор у відповідь на події на передовій", - розповідає Жарин.

Наприклад, посилення такої пропаганди останніми місяцями стало реакцією на успіхи української армії, зокрема атаки в окупованому росією Криму, бойові дії навколо Енергодара або контрнаступ у Бахмуті.

 

 

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