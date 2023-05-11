Чим більше росія зазнає поразок на фронті, тим більше підсилює пропаганду проти ЗСУ
Важливою частиною російської пропаганди є спроби принизити Збройні Сили України, і таких спроб стає тим більше, чим частіше кремль зазнає поразок на фронті.
Про це написав у Twitter уповноважений уряду Польщі з безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин.
Жарин зазначив, що від початку вторгнення росії в Україну російська пропаганда намагалася зганьбити ЗСУ, і що для кремля це було важливою частиною війни.
"Аналіз цього напряму говорить про те, що росія посилює такий вектор у відповідь на події на передовій", - розповідає Жарин.
Наприклад, посилення такої пропаганди останніми місяцями стало реакцією на успіхи української армії, зокрема атаки в окупованому росією Криму, бойові дії навколо Енергодара або контрнаступ у Бахмуті.