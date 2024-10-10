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Чисельна перевага військ рф у війні проти України почне скорочуватися до кінця року – ЗМІ

10 жовтня 2024, 12:49
Чисельна перевага військ рф у війні проти України почне скорочуватися до кінця року – ЗМІ
Фото: ua.korrespondent.net
кремль вже стикається з дуже серйозними труднощами через великі втрати.

Перевага росії у кількості військових у війні проти України, ймовірно, почне знижуватися вже до кінця 2024 року. 

Про це повідомляє Business Insider.

"Перевага росії на полі бою, найімовірніше, зменшуватиметься в міру того, як ми входитимемо в цю зиму і дивитимемось далі у 2025 рік", - розказав американський військовий аналітик і старший науковий співробітник Фонду Карнегі, що спеціалізується на рф Майкл Кофман.

За його словами, москва продовжує тиснути на Україну, але вона не зможе довго підтримувати наступальні темпи. 

Кофман додав, що російська техніка і ресурси виснажуються, попри поповнення втрат за рахунок старих радянських запасів.

"росія проїдає свою радянську спадщину, і темпи виробництва техніки досить низькі порівняно з втратами на полі бою", - сказав військовий аналітик.

Він звернув увагу на тактичні зміни російської армії.

"російські військові змушені змінювати тактику, щоб мінімізувати втрати, що знижує їхню здатність до значущих оперативних проривів", - вважає Кофман.

Також аналітик вказує на ознаки напруженості в російській кампанії з набору солдатів, адже в останні місяці росія пропонує новобранцям великі бонуси, що, на думку аналітика, свідчить про проблеми з вербуванням.

"За таких темпів втрат російська кампанія з набору контрактників не може йти в ногу з часом", - підсумував він.

 
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