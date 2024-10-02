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Чисельність населення України у 2051 році може скоротитися майже у півтора раза

02 жовтня 2024, 16:35
Чисельність населення України у 2051 році може скоротитися майже у півтора раза
Фото: noi.md
Чисельність населення України на липень 2024 року становить 35,8 млн осіб.

Кабінет міністрів схвалив стратегію демографічного розвитку України на період до 2040 року.

Документ опубліковано на урядовому порталі.

Згідно з нею, Україна потребує системного стратегічного рішення, що дасть змогу мінімізувати демографічні ризики та пом'якшити загрози.

Як зазначається, демографічні виклики та загрози для розвитку України посилюються через:
 
швидке скорочення чисельності населення внаслідок депопуляції (перевищення кількості померлих над кількістю новонароджених);
 
масштабну трудову міграцію, що часто переходить у постійну;
 
тимчасову окупацію частини території України та виклики, зумовлені збройною агресією.
 
За даними Держстату, чисельність населення України на дату проведення перепису населення 2001 року становила 48,5 млн осіб, а за оцінкою Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. Птухи Національної академії наук на 1 січня 2022 року чисельність населення України становила 42 млн осіб, на липень 2024 року – 35,8 млн осіб (на підконтрольних територіях – 31,1 млн осіб).
 
"З урахуванням викладених викликів і загроз, дія яких триватиме і після завершення бойових дій або припинення чи скасування воєнного стану в Україні, чисельність населення України, за оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук, до 2041 року може скоротитися до 28,9 млн осіб, а до 2051 року – до 25,2 млн осіб", – ідеться в документі.
 
Прогнозування чисельності населення ускладнюється через відсутність необхідних статистичних даних, зокрема через неможливість урахування демографічних показників на тимчасово окупованих територіях і багатоваріантність сценаріїв воєнних подій.
 
Згідно зі стратегією, для міграційного приросту населення та зниження рівня відтоку українців за кордон необхідно:
 
створення умов для добровільного повернення українців із-за кордону та зменшення відтоку населення з України;
 
поглиблення співпраці з представниками закордонних українців;
 
залучення мігрантів з-поміж іноземних громадян для задоволення потреб ринку праці, які неможливо задовольнити за рахунок внутрішніх ресурсів; сприяння зниженню рівня відтоку молоді за кордон.
 
Для природного відновлення чисельності населення необхідне підвищення рівня народжуваності (коефіцієнт народжуваності – 2,1-2,2 дитини на одну жінку).
 

 

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