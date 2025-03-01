CNN: росія розглядає переговори з Трампом як шанс відновити шпигунську мережу в США

Офіційні особи США стурбовані тим, як ФБР буде ефективно протистояти сильнішій присутності російської розвідки на території країни.

росія розглядає переговори з адміністрацією президента США Дональда Трампа про відновлення дипломатичної присутності у США як можливість відновити свою шпигунську мережу на Заході.

Про це повідомляє CNN.

Чинні та колишні офіційні особи заявили в коментарі телеканалу, що переговори також є значною поступкою для москви, яка прагне відновити роботу шпигунів під дипломатичним прикриттям у своїх посольствах і консульствах у Вашингтоні, Нью-Йорку та Г’юстоні.

Два американські чиновники заявили журналістам, що це питання є настільки пріоритетним для кремля, що росіяни утримуються від запланованої зустрічі на високому рівні, доки не буде досягнуто суттєвого прогресу у відновленні присутності росії у США.

Офіційні особи США стурбовані тим, як ФБР буде ефективно протистояти сильнішій присутності російської розвідки на території країни.

З 2016 року понад 100 російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві, було вислано зі США, а російських оперативників масово вислали з Європи після початку повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року. москва також не мала посла у Вашингтоні з жовтня минулого року.

Представник західної розвідки заявив, що відновлення своєї шпигунської мережі на території США «є пріоритетом» для росії.