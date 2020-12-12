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COVAX схвалив запит України на отримання вакцини проти COVID-19. МОЗ очікує на 8 млн доз

Глобальний механізм з доступу до вакцин від COVID-19 — COVAX — схвалив запит України на отримання вакцини проти коронавірусного захворювання. Міністерство охорони здоров'я очікує безоплатно отримати 8 млн доз.
COVAX схвалив запит України на отримання вакцини проти COVID-19. МОЗ очікує на 8 млн доз Фото: вакцина (freepik)

Про це повідомило "Громадське" з посиланням на головного санітарного лікара Віктора Ляшка.

Крім самої вакцини, у межах програми Україна отримає шприци для ін'єкцій.

"Продовжуємо працювати над тим, щоб холодильне обладнання (+2 … +8) для пунктів щеплення приїхало у найкоротші терміни", - зазначив Ляшко.

Також МОЗ залучатиме підприємство Укрвакцина та приватні компанії для забезпечення доступу до обладнання для зберігання вакцини при -60 чи -80°С.

Коли вакцина може бути в Україні?

Безкоштовно ми отримаємо 8 мільйонів доз, тобто на 4 мільйони населення - адже одній людині потрібно вводити дві дози.

Отримати вакцину за цією програмою МОЗ очікує наприкінці першого чи на початку другого кварталу.

Першими вакцину мають отримати медики, вчителі, правоохоронці та літні люди. Водночас в аптеках вакцина може з'явитися не раніше осені.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов каже, що у найближчі два тижні Україна підпише також договори про постачання вакцини проти COVID-19 з деякими компаніями-виробниками. Однак наголошує, що це не гарантує отримання вакцин у найближчі місяці, адже перша вироблена партія закриватиме потреби COVAX.

У МОЗ також заявили, що Світовий банк виділить Україні на закупівлю вакцин 100 млн доларів. В українському бюджеті на 2021 рік на вакцинацію населення заклали 2,6 млрд гривень.

Найбільш реальними претендентами на закупівлю поки є вакцина від американської компанії Moderna та препарат від Pfizer і BioNTech (це препарат необхідно зберігати за наднизької температури: -70 градусів за Цельсієм). Остаточну ціну вони не називали, але є попередні розрахунки компаній. Проблема полягає ще й у тому, що для вакцинування одній людині необхідно дві дози.

Так, німецько-американську вакцину вказані компанії попередньо погодились продавати уряду США за 39 доларів за дві дози. Moderna називала попередню ціну у 25-37 доларів за одну дозу.

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12 12 2020 15:49
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