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Дані 50 мільйонів користувачів Instagram потрапили у відкритий доступ

Представники компанії не відповіли на питання стосовно того, як вони отримали приватні поштові адреси та телефони користувачів
Дані з акаунтів близько 50 мільйонів користувачів Instagram опинилися у відкритому доступі.
Дані 50 мільйонів користувачів Instagram потрапили у відкритий доступ Фото: techcrunch.com

Особисті дані користувачів, серед яких є акаунти брендів та знаменитостей, до відкритої бази даних потрапили телефонні номери, адреси електронної пошти та вартість реклами у профілі, повідомляє "Громадське".

Базу даних акаунтів виклали без пароля на Amazon Web Services з адреси розташованої у Мумбаї (Індія) соціально-мережевої маркетингової компанії Chtrbox, яка вивела базу в офлайн невдовзі після того, як з нею зв‘язалися журналісти.

Представники компанії не відповіли на питання стосовно того, як вони отримали приватні поштові адреси та телефони користувачів.

У компанії Facebook, якій належить Instagram, заявили, що розбираються у проблемі й намагаються з‘ясувати, як саме дані акаунтів потрапили у відкритий доступ – через вразливість в Instagram чи іншими шляхами.

Нагадаємо, що Instagram почне блокувати хештеги, що агітують проти вакцинації.

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21 05 2019 20:22
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