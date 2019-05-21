Дані 50 мільйонів користувачів Instagram потрапили у відкритий доступ

Представники компанії не відповіли на питання стосовно того, як вони отримали приватні поштові адреси та телефони користувачів

Дані з акаунтів близько 50 мільйонів користувачів Instagram опинилися у відкритому доступі.

Особисті дані користувачів, серед яких є акаунти брендів та знаменитостей, до відкритої бази даних потрапили телефонні номери, адреси електронної пошти та вартість реклами у профілі, повідомляє "Громадське".

Базу даних акаунтів виклали без пароля на Amazon Web Services з адреси розташованої у Мумбаї (Індія) соціально-мережевої маркетингової компанії Chtrbox, яка вивела базу в офлайн невдовзі після того, як з нею зв‘язалися журналісти.

Представники компанії не відповіли на питання стосовно того, як вони отримали приватні поштові адреси та телефони користувачів.

У компанії Facebook, якій належить Instagram, заявили, що розбираються у проблемі й намагаються з‘ясувати, як саме дані акаунтів потрапили у відкритий доступ – через вразливість в Instagram чи іншими шляхами.

Нагадаємо, що Instagram почне блокувати хештеги, що агітують проти вакцинації.