Дані з "чорних ящиків" Boeing виявили схожість авіакатастроф у Ефіопії та Індонезії
За словами ефіопського міністра транспорту Дагмавіта Могеса, було зазначено чітку схожість між рейсом Ethiopian Airlines 302 та індонезійським авіаперевізником Lion Air 610, інформує LB.ua.
Зазначається, що попередній звіт про катастрофу випустять упродовж 30 днів.
Нагадаємо, що пасажирський літак авіакомпанії Ethiopian Airlines, що прямував з Ефіопії у столицю Кенії — Найробі, розбився в неділю, 10 березня. На борту перебувало 149 пасажирів та 8 членів екіпажу, ніхто з людей не вижив.
Також, 29 жовтня в Яванському морі впав Boeing 737 авіакомпанії Lion Air. На борту було 189 людей. Рятувальники дістали з води щонайменше 105 тіл жертв авіакатастрофи. Один з бортових самописців уже знайшли і підняли на поверхню. Другий "чорний ящик", що записував переговори пілотів, поки не виявили.
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