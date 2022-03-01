ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИДанія до 2030 року планує відмовитися від викопного пального для внутрішніх авіаперельотів на виконання своїх кліматичних цілей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Данія хоче перевести внутрішні авіарейси на "зелене" пальне до 2030 року
Мандрувати – значить жити, і тому ми літаємо. … Але водночас це шкодить нашому клімату. Ми хочемо зробити політ зеленим
Фото: aviarf.ru
Про це заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, повідомляє Bloomberg.
Так, країна планує запуск перших внутрішніх рейсів, що використовують "зелене" паливо, не пізніше 2025 року.
"Мандрувати – значить жити, і тому ми літаємо. … Але водночас це шкодить нашому клімату. Ми хочемо зробити політ зеленим", – розповіла посадовиця у своїй промові.
Вона визнала, що практичних рішень наразі немає, внаслідок чого досягти мети буде важко. У своїй промові Фредеріксен також пообіцяла модернізувати податки на викиди для бізнесу, щоб гарантувати, що найбільші забрудники сплачують найвищі податки.
Таким чином Данія планує досягнути до 2030 року мети скоротити викиди вуглецю на 70% порівняно з рівнем 1990 року.
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03 01 2022 11:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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