ПОЛІТИКА

Данія хоче термінової зустрічі з Рубіо через заяви Трампа про Гренландію — The Guardian

07 січня 2026, 18:14
Данія хоче термінової зустрічі з Рубіо через заяви Трампа про Гренландію — The Guardian
Фото: з вільного доступу
Копенгаген і Нуук реагують на слова Трампа.

Ларс Локке Расмуссен, міністр закордонних справ Данії, та його гренландська колега Вівіан Мотсфельдт прагнуть терміново зустрітися з державним секретарем США Марко Рубіо на тлі заяв президента США Дональда Трампа про захоплення Гренландії.

Про це інформує The Guardian.

"Ми хотіли б додати деякі нюанси до цієї розмови. Крики повинні бути замінені більш розумним діалогом. Зараз", — сказав Расмуссен у соціальних мережах.

Трамп заявив, що Гренландія "повна китайських і російських кораблів" і що Данія не здатна захистити Гренландію, яка, за словами президента, має життєво важливе значення для національної безпеки США.

Але після позачергового засідання Расмуссен заявив, що США подають неправдиву інформацію про те, що відбувається в Гренландії.

"Образ, який малюють про російські та китайські кораблі прямо у фіорді Нуука і про величезні китайські інвестиції, є неправдивим", — повідомив він.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заперечив твердження США про те, що країна не робить достатньо для захисту Гренландії.

"Ми інвестували близько 100 млрд [данських крон] (11,6 млрд фунтів стерлінгів) у безпекові можливості", — повідомив він.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив Конгресу, що президент Дональд Трамп розглядає купівлю Гренландії, а не її військове захоплення.

Дональд ТрампДаніяГренландіяМарко Рубіо

