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Данія припинить видобуток нафти і газу в Північному морі до 2050 року

Близько 150 мільйонів барелів нафти і еквівалентів, які були б пробурені до 2050 року, залишаться під поверхнею океану
Данія припинить видавати нові ліцензії на розробку нафтових і газових родовищ в Північному морі і повністю припинить видобуток до 2050 року.
Данія припинить видобуток нафти і газу в Північному морі до 2050 року Фото: з вільних джерел

Про це заявив міністр клімату та енергетики Ден Йоргенсен, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Bloomberg.

Уряд досяг угоди з більшістю в парламенті пізно ввечері в четвер. Угода означає, що запланований восьмий ліцензійний раунд буде скасовано, як і вся майбутня розвідка, сказав Йоргенсен.

Близько 150 мільйонів барелів нафти і еквівалентів, які були б пробурені до 2050 року, залишаться під поверхнею океану.

"Ми сподіваємося, що це може надихнути інших. Ми перша країна зі значним виробництвом, яка зробила такий крок. Ідея полягає в тому, що інші подивляться на нас і скажуть: "Якщо Данія може це зробити, то зможемо і ми", - сказав Йоргенсен.

За оцінками Міністерства енергетики, рішення обійдеться Данії приблизно в 13 мільярдів крон (2,1 мільярда доларів).

Данія є найбільшим виробником нафти в Європейському союзі. Видобуток нафти в Данії за підсумками 2020 року, як очікується, складе 83 тисяч барелів, природного газу - еквівалент 21 тисяч барелів.

Нагадаємо, що через пандемію інвестиції в нафтовий сектор знизилися на 30%

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04 12 2020 14:01
ТЕГИ: Данія, нафта
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