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ПОЛІТИКА

Данія збільшить витрати на оборону Гренландії на тлі заяв Трампа про її купівлю – BBC

25 грудня 2024, 08:36
Данія збільшить витрати на оборону Гренландії на тлі заяв Трампа про її купівлю – BBC
Фото: b.dk
Зазначається, що Гренландія, автономна данська територія, є домом для великого американського космічного об'єкта і має стратегічне значення для США.

Уряд Данії оголосив про значне збільшення витрат на оборону Гренландії. Таке рішення ухвалили після того, як обраний президент США Дональд Трамп повторив своє бажання придбати цю арктичну територію.

Про це повідомляє BBC.

Як зазначив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, оборонний пакет становить "двозначну мільярдну суму" в кронах, або щонайменше 1,5 млрд доларів.

Він назвав час оголошення "іронічним", адже вчора Трамп заявив, що володіння і контроль над величезним островом є "абсолютною необхідністю" для США.

Зазначається, що Гренландія, автономна данська територія, є домом для великого американського космічного об'єкта і має стратегічне значення для США, оскільки лежить на найкоротшому шляху до Європи. Вона має великі запаси корисних копалин і нафти.

За словами Поульсена, цей пакет дозволить придбати два нових інспекційних кораблі, два нових безпілотники дальнього радіуса дії та дві додаткові команди собачих упряжок.

Він також передбачає фінансування збільшення штату Арктичного командування в столиці Нуук і модернізацію одного з трьох основних цивільних аеропортів Гренландії для обслуговування надзвукових винищувачів F-35.

Міністр не назвав точну суму, але данські ЗМІ підрахували, що вона становитиме близько 12-15 мільярдів крон (щонайменше 1,6 млрд доларів).

"Ми недостатньо інвестували в Арктику протягом багатьох років, тепер ми плануємо посилити нашу присутність", - зазначив Поульсен.

Днями Дональд Трамп заявив, що контроль над величезним островом є «абсолютною необхідністю» для США — для національної безпеки і свободи в усьому світі. Під час свого першого президентського терміну (2017—2021) Трамп уже виступав за те, щоб купити Гренландію. Але Данія публічно відмовила йому до того, як він почав переговори.

Дональд ТрампДаніяГренландіяоборона

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