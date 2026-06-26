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Данія змінює правила для українців: чоловіки 23–60 років не зможуть отримати захист

26 червня 2026, 09:22
Данія змінює правила для українців: чоловіки 23–60 років не зможуть отримати захист
Фото: з вільного доступу
Нові правила мають унеможливити використання цього механізму для уникнення мобілізації в Україні.

Згідно зі змінами, чоловіки віком 23–60 років, які не мають законних підстав для звільнення від військової служби, більше не зможуть отримати дозвіл на проживання за Спеціальним законом щодо України.

Нові обмеження стосуватимуться чоловіків віком від 23 до 60 років, які підлягають військовій службі, пише Міністерство імміграції та інтеграції Данії. 

У данському уряді пояснили, що рішення спрямоване на те, щоб механізм тимчасового захисту не використовувався для уникнення мобілізації в Україні.

"Данія стоїть пліч-о-пліч з Україною в її боротьбі за свободу. Саме тому ми змінюємо Спеціальний закон щодо України, адже правила проживання не повинні використовуватися для ухилення від мобілізації. Це підриває обороноздатність України", – заявив міністр з питань імміграції та інтеграції Мортен Бьодсков.

Водночас зміни не поширюватимуться на українців, які вже отримали дозвіл на проживання в Данії.

Уряд також зазначив, що й надалі аналізуватиме ситуацію та за потреби переглядатиме правила надання тимчасового захисту.

Станом на початок травня 2026 року в Данії проживали близько 47,6 тисячі українців, які отримали дозвіл на проживання за Спеціальним законом щодо України.

Також наразі Швейцарія визначається з майбутнім статусу українських біженців.

 
Даніяукраїнці

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