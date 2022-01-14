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Данія звинуватила Росію, Китай та Іран у шпигунській загрозі

В останні роки зросла загроза діяльності іноземних розвідок щодо Данії, Гренландії та Фарерських островів
Данія попередила про зростаючу загрозу шпигунства з боку Росії, Китаю, Ірану та інших країн, у тому числі в арктичному регіоні, де світові держави борються за ресурси та морські шляхи.
Данія звинуватила Росію, Китай та Іран у шпигунській загрозі Фото: Ukrinform
Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".
 
Данська служба безпеки та розвідки заявила, що були численні спроби шпигунства за Данією.
 
"В останні роки зросла загроза діяльності іноземних розвідок щодо Данії, Гренландії та Фарерських островів", - заявив у доповіді глава контррозвідки Данської служби безпеки та розвідки Андерс Генріксен.
 
Гренландія та Фарерські острови є суверенними територіями Королівства Данії, а також членами форуму Арктичної ради. Копенгаген займається більшістю їхніх закордонних справ та питань безпеки.
 
У звіті згадується інцидент 2019 року з підробленим листом, нібито надісланим міністром закордонних справ Гренландії сенатору США, в якому йшлося про те, що референдум про незалежність не за горами.
 
"Вельми ймовірно, що лист був сфабрикований і поширений в Інтернеті російськими агентами впливу, які хотіли створити плутанину та можливий конфлікт між Данією, США та Гренландією", - йдеться у звіті.
 
У данському звіті також йдеться, що іноземні розвідувальні служби, у тому числі з Китаю, Росії та Ірану, намагалися встановити контакт зі студентами, дослідниками та компаніями, щоб отримати інформацію про данські технології та дослідження.
 
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14 01 2022 12:21
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