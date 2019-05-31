Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Данилюк: Зеленський не комунікує з Росією, усі питання - через "нормандський формат"

За його словами, Франція та Німеччина є певними модераторами для уникнення ескалації та "неправильних кроків"
Президент Володимир Зеленський напряму не комунікує з Росією, усі кроки для діалогу робитимуть у Нормандському форматі - тобто за посередництва Франції та Німеччини.
Данилюк: Зеленський не комунікує з Росією, усі питання - через "нормандський формат" Фото: epravda.com.ua

"Володимир Зеленський такої комунікації не веде. Ми дотримуємося нашої позиції, що треба спочатку сформувати перемовну позицію, і далі проговорити її в "нормандському форматі". Це правило, якого ми будемо дотримуватися", - заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк в ефірі програми "Право на владу" телеканалу "1+1".

Франція та Німеччина є певними модераторами для уникнення ескалації та "неправильних кроків", зазначив він.

Нагадаємо, напередодні глави МЗС Німеччини та Франції заявили про підтримку Нормандського формату та Мінських домовленостей.

Читайте також: Зеленський: готовий на все заради миру на Донбасі

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 05 2019 11:09
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.