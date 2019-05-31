Данилюк: Зеленський не комунікує з Росією, усі питання - через "нормандський формат"

За його словами, Франція та Німеччина є певними модераторами для уникнення ескалації та "неправильних кроків"

Президент Володимир Зеленський напряму не комунікує з Росією, усі кроки для діалогу робитимуть у Нормандському форматі - тобто за посередництва Франції та Німеччини.

"Володимир Зеленський такої комунікації не веде. Ми дотримуємося нашої позиції, що треба спочатку сформувати перемовну позицію, і далі проговорити її в "нормандському форматі". Це правило, якого ми будемо дотримуватися", - заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк в ефірі програми "Право на владу" телеканалу "1+1".

Франція та Німеччина є певними модераторами для уникнення ескалації та "неправильних кроків", зазначив він.

Нагадаємо, напередодні глави МЗС Німеччини та Франції заявили про підтримку Нормандського формату та Мінських домовленостей.