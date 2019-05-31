ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський напряму не комунікує з Росією, усі кроки для діалогу робитимуть у Нормандському форматі - тобто за посередництва Франції та Німеччини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Данилюк: Зеленський не комунікує з Росією, усі питання - через "нормандський формат"
За його словами, Франція та Німеччина є певними модераторами для уникнення ескалації та "неправильних кроків"
Фото: epravda.com.ua
"Володимир Зеленський такої комунікації не веде. Ми дотримуємося нашої позиції, що треба спочатку сформувати перемовну позицію, і далі проговорити її в "нормандському форматі". Це правило, якого ми будемо дотримуватися", - заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк в ефірі програми "Право на владу" телеканалу "1+1".
Франція та Німеччина є певними модераторами для уникнення ескалації та "неправильних кроків", зазначив він.
Нагадаємо, напередодні глави МЗС Німеччини та Франції заявили про підтримку Нормандського формату та Мінських домовленостей.
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31 05 2019 11:09 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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