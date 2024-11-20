Датські військові затримали китайський сухогруз із російським капітаном, підозрюваний у пошкодженні кабелів у Балтійському морі

Китайське судно, що опинилося у центрі уваги слідства через пошкодження кабелів зв’язку на дні Балтійського моря, зараз стоїть на території Данії поруч із судном данського флоту.

Датські військово-морські сили затримали китайський сухогруз Yi Peng 3, якого підозрюють у причетності до пошкодження телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі, повідомляє видання Defence24.

Згідно з інформацією Defence24, затримання відбулося в територіальних водах Данії увечері 19 листопада патрульним катером P525. Через кілька годин до місця події підійшло датське судно HDMS Søløven, яке спеціалізується на підводних роботах.

У командуванні оборони Данії 20 листопада заявили, що можуть "підтвердити присутність" китайського судна Yi Peng 3 в районі. Інших коментарів, як повідомили в відомстві, не було.

Про затримання також повідомляє морський журнал Navy Lookout, згідно з даними якого судно Yi Peng 3 під китайським прапором було перехоплено датськими військовими судами HDMS Hvidbjørnen та HDMS Søløven.

Газета Bild пише, що капітан судна — росіянин.

Defence24 стверджує, що сухогруз слідував з російського порту Усть-Луга. У сервісі MarineTraffic пунктом призначення судна вказано єгипетський Порт-Саїд.

Про пошкодження двох телекомунікаційних кабелів на дні Балтійського моря стало відомо 18 листопада. Один з них проложений між Фінляндією та Німеччиною, інший — між Литвою та Швецією. Міністерства закордонних справ Німеччини та Фінляндії заявили, що "ведеться ретельне розслідування".

Прокуратура Швеції наступного дня повідомила про початок попереднього розслідування. Пошкодження кабелів відомство кваліфікувало як диверсію. The Wall Street Journal з посиланням на джерела написала, що в організації диверсії підозрюється росія, а попереднє розслідування показало, що кабелі, ймовірно, були перерізані в економічних водах Швеції на невеликій ділянці, де вони перетинаються.

Про те, що поруч з місцем пошкодження кабелів було помічено сухогруз Yi Peng 3, спочатку написали аналітики OSINT. 20 листопада газета Financial Times повідомила, що слідчі вивчають переміщення китайського сухогруза, що знаходився поблизу і прямував з Усть-Луги в Порт-Саїд в Єгипті.