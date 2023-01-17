Давос 2023: німецькі союзники тиснуть на Шольца, аби він дав зелене світло танкам для України

Досі Берлін опирався постачанню сучасних танків Україні або дозволу партнерам, які їх мають.

У вівторок союзники Німеччини посилили тиск на канцлера Олафа Шольца, щоб він дозволив постачання танків Leopard німецького виробництва в Україну перед надзвичайною зустріччю міністрів оборони в п’ятницю, пише Reuters.

Досі Берлін опирався постачанню сучасних танків або дозволу партнерам, які їх мають, робити це, заявляючи, що західні танки слід постачати в Україну лише за умови згоди між головними союзниками Києва, зокрема Сполученими Штатами.

За день до того, як Шольц відправиться на Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у Давосі, Швейцарія, деякі з найближчих союзників України намагалися змусити його змінити свою думку.

"Ми сподіваємося і намагаємося організувати більшу підтримку для України. Ми сподіваємося, що кілька партнерів, союзників дадуть Україні танки", – сказав президент Польщі Анджей Дуда на панелі WEF.

Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що "твердо вірить", що Німеччина надасть Україні, яка бореться з російським вторгненням, танки Leopard.

"У нас немає розкоші для таких затримок. Це потрібно зробити швидко", – наголосив він, додавши, що поставки танків будуть стратегічною частиною наступної фази конфлікту.

На цьому тлі міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт пішла у відставку в понеділок, і Берлін заявив у вівторок, що рішення щодо танків стане першим пунктом порядку денного її наступника. Два джерела повідомили Reuters, що буде призначений міністр внутрішніх справ землі Нижня Саксонія, соціал-демократ (SPD) Борис Пісторіус.

На зустрічі союзників України у Рамштайні в Німеччині цієї п'ятниці планується оголосити про збільшення військової допомоги країні.

"Будуть прийняті важливі рішення", – сказав міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено, додавши, що Мадрид на даний момент не може поставити танки Leopard, якими він також володіє.