НОВИНИВсесвітній економічний форум у швейцарському Давосі в очному форматі перенесли на літо через ситуацію зі штамом коронавірусу "Омікрон".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Давоський форум перенесли на літо через поширення штаму "Омікрон"
Фото: АFP
Про це повідомили організатори заходу у понеділок, пише "Європейська правда".
Щорічна зустріч мала відбутися з 17 по 21 січня 2022 року, тепер вона запланована на початок літа.
Натомість учасники приєднаються до дискусій онлайн, щоб зосередитись на пошуку рішень для найнагальніших світових проблем.
Форум у Давосі буде віртуальним другий рік поспіль через поширення коронавірусу.
"Поточні умови пандемії дуже ускладнюють проведення глобальної особистої зустрічі", - йдеться у повідомленні форуму.
Давоський форум - це зібрання багатих та впливових людей світу. Зустріч неодноразово критикувалася, останнім часом через те, що учасники на словах борються зі зміною клімату, прилітаючи на приватних літаках та вертольотах.
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