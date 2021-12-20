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Давоський форум перенесли на літо через поширення штаму "Омікрон"

Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі в очному форматі перенесли на літо через ситуацію зі штамом коронавірусу "Омікрон".
Давоський форум перенесли на літо через поширення штаму "Омікрон" Фото: АFP
Про це повідомили організатори заходу у понеділок, пише "Європейська правда". 
 
Щорічна зустріч мала відбутися з 17 по 21 січня 2022 року, тепер вона запланована на початок літа.
 
Натомість учасники приєднаються до дискусій онлайн, щоб зосередитись на пошуку рішень для найнагальніших світових проблем.
 
Форум у Давосі буде віртуальним другий рік поспіль через поширення коронавірусу.
 
"Поточні умови пандемії дуже ускладнюють проведення глобальної особистої зустрічі", - йдеться у повідомленні форуму.
 
Давоський форум - це зібрання багатих та впливових людей світу. Зустріч неодноразово критикувалася, останнім часом через те, що учасники на словах борються зі зміною клімату, прилітаючи на приватних літаках та вертольотах.
 
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20 12 2021 16:40
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