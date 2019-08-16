ДБР: Чиновники Міноборони хотіли привласнити 800 тис грн на неякісних казанах для армії
За попередньою інформацією:
- до однієї з військових частин військового резерву м. Львова підприємці доставили обладнання для системи харчування, що не відповідає технічним умовам;
- за попередньою змовою підприємців та посадових осіб Міноборони, вартість цього обладнання була безпідставно завищена вдвічі;
- планувалось постачати неякісні електричні варильні казани до військових частин Міністерства оборони по всій території України;
- загальна вартість обладнання, передбачена в договорі, становить 30,4 мільйонів гривень.
Слідчі теруправління ДБР у Львові спільно з працівниками військової контррозвідки Служби безпеки України проводять обшуки, також вилучають необхідну документацію в Міноборони.
Тим часом на недоброякісне обладнання накладено арешт для проведення судових експертиз.
Кваліфікація провадження:
- замах на вчинення злочину є закінченим, якщо особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі (ч. 2.ст. 15 Кримінального кодексу України).;
- викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України).
У разі доведення вини посадовим особам загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років.
Оперативний супровід здійснює Головний відділ військової контррозвідки СБУ у Львові, процесуальне керівництво – військова прокуратура Львівського гарнізону Західного регіону.
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