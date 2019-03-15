ДБР перевірить причетність Ситника до приховування корупції в оборонпромі

Ситник міг знати про приховування його підлеглими корупційних схем у ДК "Укроборонпром"

Державне бюро розслідувань (ДБР) у рамках розслідування провадження, відкритого за матеріалами розслідування журналістів Bihus.info, перевірить також можливу причетність директора Національного бюро розслідувань Артема Ситника до приховування корупційних схем в оборонному секторі.

Коментуючи заяву керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького про те, що Ситник міг знати про приховування його підлеглими корупційних схем у ДК "Укроборонпром", і, відповідаючи на запитання, чи буде вивчати ДБР дії директора НАБУ, Труба сказав, що Бюро перевірятиме всі факти.

"Ми досліджуватимемо всі факти і перевірятимемо всі обставини, про які нам буде відомо. Звичайно ж, питання у нас будуть не тільки до детективів, які не розслідували або не зареєстрували матеріали перевірки. Зокрема, юридичну оцінку даватимемо діям як керівників структурних підрозділів НАБУ, так і керівництву", - повідомив директор ДБР Роман Труба, інформує "Інтерфакс-Україна".

Раніше, у Національному антикорупційному бюро назвали "безпідставними" звинувачення з боку журналісті Bihus.Info щодо ангажованості та співпраці з компаніями, які "паразитують" на закупівлях в оборонному комплексі.

Зазначимо, що Національне антикорупційне бюро розпочало службову перевірку щодо своїх працівників, які фігурують у новій частині розслідування Bihus.info щодо розкрадань в оборонці.

Також Рада громадського контролю при Національному антикорупційному бюро (НАБУ) вимагає від директора Бюро відсторонення від виконання обов'язків першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву, а також ще трьох працівників установи. Про це йдеться у заяві Ради.

Нагадаємо, журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.

Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря Ради нацбезпеки й оборони на час розслідування.