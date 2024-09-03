ДБР відкрило справу щодо недбалості військових через кількість загиблих у Полтаві

Наразі відомо по 41 загиблих і 181 поранених.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо ракетного удару по навчальному центру у місті Полтава.

Про це РБК-Україна повідомили джерела у правоохоронних органах.

Джерела повідомили РБК-Україна, що кримінальну справу порушили за ч. 4 статті 425 ККУ.

Нагадаємо, що сьогодні, 3 вересня, армія рф ударила по Полтаві: більше 40 загиблих і майже 200 поранених.

За наявною зараз інформацією, дві балістичні ракети. Влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні.