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ДБР затримало Гринкевича: він є підозрюваним у справі про закупівлю неякісного одягу для ЗСУ (відео)

22 січня 2024, 11:28
ДБР затримало Гринкевича: він є підозрюваним у справі про закупівлю неякісного одягу для ЗСУ (відео)
Фото: president.gov.ua
Сьогодні працівники ДБР у результаті комплексу оперативно-слідчих дій встановили місцеперебування підозрюваного у резонансній справі про закупівлю неякісного військового одягу для потреб Збройних Сил України - Романа Гринкевича.

Про це повідомив директор ДБР Олексій Сухачов на брифінгу.

"Сьогодні о 7 годині ранку, на підставі ухвали суду, в Одесі затримано Романа Гринкевича, який ухилився від органів досудового розслідування", - сказав Сухачов. 

Він додав, що його батько, приватний підприємець, підозрюється в організації злочинної організації,  яка протиправно заволоділа бюджетними коштами.

Члени злочинної організації уклали договори з Міністерством оборони України щодо постачання одягу військовим. 

Проте поставлене майно, відповідно до висновків експертиз - не відповідає технічним вимогам договорів через свою низьку якість. 

"Затриманому сьогодні учаснику злочинної схеми, як і його батьку, повідомлено про підозру, однак кілька днів йому вдавалося переховуватися від правосуддя. За оперативною інформацією, він намагався домовитись щодо незаконного перетину державного кордону України аби надалі сховатися від правоохоронних органів України в одній із країн ЄС", - дордали в ДБР.

Розмір збитків Міністерства оборони України складає більше 934 млн гривень.

Сьогодні ж його доставлять в суд для обрання запобіжного заходу. 

 

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