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Де в Україні дивитися зимову Олімпіаду-2022

Також в Україні зимову Олімпіаду можна подивитися на тематичних каналах групи Eurosport
Трансляції доступні на UA:Перший, Суспільне Спорт і сервісі MEGOGO.
Де в Україні дивитися зимову Олімпіаду-2022 Фото: З вільних джерел

В Україні зимові Олімпійські ігри-2022 транслюватимуть телеканал UA:Перший та онлайн-платформа Суспільне Спорт, передає Укрінформ.

UA:Перший покаже 100 годин змагань. Трансляції розпочинатимуться о 6:00 ранку за київським часом та триватимуть до 17:00. На платформі Суспільне Спорт будуть доступні чотири окремі плеєри з трансляцією змагань.

Також в Україні зимову Олімпіаду можна подивитися на тематичних каналах групи Eurosport. Згадані канали Eurosport, спеціально створені під Ігри, в Україні їх можна буде дивитись на сервісі MEGOGO.

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25 01 2022 12:59
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