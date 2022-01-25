СПОРТ НОВИНИТрансляції доступні на UA:Перший, Суспільне Спорт і сервісі MEGOGO.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Де в Україні дивитися зимову Олімпіаду-2022
Також в Україні зимову Олімпіаду можна подивитися на тематичних каналах групи Eurosport
Фото: З вільних джерел
В Україні зимові Олімпійські ігри-2022 транслюватимуть телеканал UA:Перший та онлайн-платформа Суспільне Спорт, передає Укрінформ.
UA:Перший покаже 100 годин змагань. Трансляції розпочинатимуться о 6:00 ранку за київським часом та триватимуть до 17:00. На платформі Суспільне Спорт будуть доступні чотири окремі плеєри з трансляцією змагань.
Також в Україні зимову Олімпіаду можна подивитися на тематичних каналах групи Eurosport. Згадані канали Eurosport, спеціально створені під Ігри, в Україні їх можна буде дивитись на сервісі MEGOGO.
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