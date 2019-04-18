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Дебати на НСК: Аласанія розповів, про що домовились штаби Порошенка і Зеленського

18 квітня представників штабів чекає ЦВК
Голова правління НСТУ Зураб Аласанія розповів про результати переговорів представників кандидатів у президенти у Міністерстві внутрішніх справ.
Дебати на НСК: Аласанія розповів, про що домовились штаби Порошенка і Зеленського Фото:112

За його словами, зі штабу Порошенка участь у переговорах брали Віталій Ковальчук, Герасимов, Семенов, зі штабу Зеленського - Богдан, Шефір, Тимошенко. 18 квітня представників штабів чекає ЦВК. Про це Аласанія повідомив у Facebook.

Аласанія повідомив, що сцен буде дві, телесигналів також буде два. 

"Телетрансляцій, схоже, теж буде дві.  Це ще нічого, концертів взагалі планувалось чотири: два до, два після (в кожного кандидата свої)", - додав він.

Голова правління НСТУ написав, що штаби кандидатів домовились, що "трибуни ділять не вздовж, а поперек, символіку партій не використовують, артистів з піснями запускають по черзі, квитки ділять навпіл і розповсюджують кожен свої, час початку концертів -16:00, час початку "дебатів" - 19:00".

За словами Аласанії, штаби не домовились, скільки питань ставитимуть один одному кандидати (по три чи по чотири), хто буде ведучим(и). скільки буде ПТС (одна чи дві).

Також штабам не вдалось домовитись, чи віддавати одну трансяцію всім каналам, чи кожен штаб веде свою зйомку і віддає своїм каналам.

"Перемовини про недомовлене продовжать в телефонному режимі Семенов та Тимошенко", - написав Аласанія.

Голова правління НСТУ підтвердив, що обидва канидати приїдуть на НСК та проведуть "заплановане дійство" на НСК 19-го квітня між 19:00 та 20:00.

При цьому Аласанія написав, що цей захід не є дебатами, і що Суспільне не братиме участі у його організації.

"Суспільне продовжує дотримуватись закону і здорового глузду: змістовні дебати мають відбутись в студії НСТУ 19-го квітня в часовому проміжку від 20:00 до 21:00 (якщо інше не буде вирішено Центральною Виборчою Комісією)", - підкреслив він.

Нагадаємо, що кандидат у президенти та чинний глава держави Петро Порошенко підтвердив, що дебати відбудуться 19 квітня о 19:00 на НСК "Олімпійський

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18 04 2019 08:20
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