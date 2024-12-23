Defense Express: російська ракета "Орєшнік" – стара розробка, яка порушує міжнародні договори

Та росіяни могли почати розробляти її ще у 2010-му.

У Defense Express повідомили, що російська балістична ракета "Орєшнік" існує вже близько шести-семи років, тому її важко назвати новим озброєнням.

У своєму матеріалі аналітики опублікували фото уламків снаряда, на яких видно серійний номер і дату виробництва однієї з деталей — 12 квітня 2017-го.

Тож експерти припустили, що ракету, якою було здійснено удар по Дніпру, зробили у 2017-2018 роках. Тоді ж окупанти планували розпочати серійне виробництво міжконтинентальних балістичних ракет РС-26 "Рубеж". До речі, аналітики вже припускали, що "Орєшнік" — це всього лише нова назва цієї МБК.

Та технологічно сама ракета може бути ще старішою, адже у 2017-му було створено лише конкретну деталь. У Defense Express не виключають, що проєктувати це озброєння почали ще на початку 2010-х років, якщо не раніше.

"Зрештою те, що у рф у 2017-му система управління для балістичної ракети середньої дальності вже існувала у металі, вкотре доводить, що кремль активно порушував Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності зі США ще й цією розробкою, а не лише ракетами для "Іскандера", — зауважили аналітики.