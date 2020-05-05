Дефіциту продуктів в Україні немає, ціни почали знижуватися - Мінекономіки
Про це повідомив очільник відомства Ігор Петрашко під час брифінгу 5 травня, передає "Громадське".
"У нас продуктового дефіциту нема, по цінах - були коливання наприкінці березня, але щойно ми почали моніторинг (цін - ред.) з 1 квітня, зростання цін по більшості товарних груп не відбувається, навпаки - йде зниження", - повідомив Петрашко.
Він заявив, що Україна досягла планового показника щодо експорту пшениці, а питання щодо обмеження експорту кукурудзи наразі обговорюється. Влітку 2020 року запаси пшениці на складах мають вдвічі перевищити минулорічні.
За даними Держстату, ціни у березні зросли лише на 2,3% у річному вимірі попри ажіотажний попит на продукти, викликаний карантином.
Нагадаємо, що торговельні мережі знижують націнку на продукти першої необхідності
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