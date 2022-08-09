Дефіциту валюти в касах не буде - НБУ запропонував банкам 100 млн доларів готівкою
Національний банк провів першу операцію з обміну готівкового долара на безготівковий.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Також зазначається, що наступна операція обміну готівкової валюти на безготівкову відбудеться в понеділок, 12 вересня. Цього разу банкам буде запропоновано до обміну готівковий євро.
В Нацбанку звернули увагу, що проблема з нестачею готівкової валюти в касах окремих банків є тимчасовою.
"Вона виникла через ситуативні логістичні труднощі з доставкою готівкових доларів США з-за кордону та має вирішитися найближчим часом. НБУ проводитиме операції з обміну готівкової валюти на безготівкову, доки це буде необхідно, а також рекомендує банкам збільшити обсяги завезення готівкової валюти, щоб унеможливити виникнення подібних труднощів у майбутньому", - заявили в пресслужбі фінансового регулятора.
В НБУ підкреслили, що операції з обміну готівкової валюти на безготівкову жодним чином не впливатимуть на обсяг міжнародних резервів України.
Як раніше повідомляв iPress, з 6 вересня набрала чинності низка змін, що стосуються, зокрема, готівкового сегменту валютного ринку.
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