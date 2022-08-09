Дефіциту валюти в касах не буде - НБУ запропонував банкам 100 млн доларів готівкою

"Вже найближчим часом вони зможуть поповнити свої каси валютною готівкою і задовольнити попит клієнтів", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що наступна операція обміну готівкової валюти на безготівкову відбудеться в понеділок, 12 вересня. Цього разу банкам буде запропоновано до обміну готівковий євро.

В Нацбанку звернули увагу, що проблема з нестачею готівкової валюти в касах окремих банків є тимчасовою.

"Вона виникла через ситуативні логістичні труднощі з доставкою готівкових доларів США з-за кордону та має вирішитися найближчим часом. НБУ проводитиме операції з обміну готівкової валюти на безготівкову, доки це буде необхідно, а також рекомендує банкам збільшити обсяги завезення готівкової валюти, щоб унеможливити виникнення подібних труднощів у майбутньому", - заявили в пресслужбі фінансового регулятора.



В НБУ підкреслили, що операції з обміну готівкової валюти на безготівкову жодним чином не впливатимуть на обсяг міжнародних резервів України.