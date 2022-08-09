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Дефіциту валюти в касах не буде - НБУ запропонував банкам 100 млн доларів готівкою

Національний банк України провів першу операцію з обміну готівкового долара на безготівковий
Дефіциту валюти в касах не буде - НБУ запропонував банкам 100 млн доларів готівкою Фото: 5.ua

Національний банк провів першу операцію з обміну готівкового долара на безготівковий. 

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

 
"Вже найближчим часом вони зможуть поповнити свої каси валютною готівкою і задовольнити попит клієнтів", - йдеться в повідомленні.
 

Також зазначається, що наступна операція обміну готівкової валюти на безготівкову відбудеться в понеділок, 12 вересня. Цього разу банкам буде запропоновано до обміну готівковий євро.

В Нацбанку звернули увагу, що проблема з нестачею готівкової валюти в касах окремих банків є тимчасовою.

"Вона виникла через ситуативні логістичні труднощі з доставкою готівкових доларів США з-за кордону та має вирішитися найближчим часом. НБУ проводитиме операції з обміну готівкової валюти на безготівкову, доки це буде необхідно, а також рекомендує банкам збільшити обсяги завезення готівкової валюти, щоб унеможливити виникнення подібних труднощів у майбутньому", - заявили в пресслужбі фінансового регулятора.

В НБУ підкреслили, що операції з обміну готівкової валюти на безготівкову жодним чином не впливатимуть на обсяг міжнародних резервів України.

Як раніше повідомляв iPress, з 6 вересня набрала чинності низка змін, що стосуються, зокрема, готівкового сегменту валютного ринку.

Так, до обсягу готівкової валюти, який банк може запропонувати населенню, включатиметься весь обсяг придбаної ним із 13 квітня 2022 року в громадян безготівкової валюти, а не половина від нього.
 
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08 09 2022 11:44
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