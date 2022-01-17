ПОЛІТИКА НОВИНИДелегація Конгресу США у понеділок прибула до Києва, щоб підтвердити двопартійну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України на тлі нарощення російських військ біля українських кордонів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Делегація Конгресу США прибула в Україну
Вони планують також зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським
Фото: Твіттер Дмитра Кулеби
Про це повідомляє "Європейська правда".
Делегація на чолі з сенаторами Робом Портманом і сенаторами Крісом Мерфі, Джин Шахін, Емі Клобучар, Річардом Блюменталем, Роджером Вікером вже зустрілась з главою МЗС Дмитром Кулебою.
"Цей вчасний візит зміцнює стратегічне партнерство Україна-США, сприяє стримуванню подальшої агресії РФ", - розповів міністр у Twitter.
Вони планують також зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, а також міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, міністром оборони Олексієм Резніковим і з міністром енергетики Германом Галущенком.
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