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Делегація Конгресу США прибула в Україну

Вони планують також зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським
Делегація Конгресу США у понеділок прибула до Києва, щоб підтвердити двопартійну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України на тлі нарощення російських військ біля українських кордонів.
Делегація Конгресу США прибула в Україну Фото: Твіттер Дмитра Кулеби

Про це повідомляє "Європейська правда".

Делегація на чолі з сенаторами Робом Портманом і сенаторами Крісом Мерфі, Джин Шахін, Емі Клобучар, Річардом Блюменталем, Роджером Вікером вже зустрілась з главою МЗС Дмитром Кулебою. 

"Цей вчасний візит зміцнює стратегічне партнерство Україна-США, сприяє стримуванню подальшої агресії РФ", - розповів міністр у Twitter.

Вони планують також зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, а також міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, міністром оборони Олексієм Резніковим і з міністром енергетики Германом Галущенком.

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17 01 2022 13:22
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