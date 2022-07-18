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Делегація Єврокомісії вирушила до Азербайджану на переговори щодо постачання газу до ЄС

У ситуації, коли Росія продовжує використовувати свої енергоресурси як зброю, диверсифікація імпорту є пріоритетом для ЄС
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та комісар ЄС з енергетики Кадрі Сімсон у понеділок відвідають Баку, де обговорять із владою Азербайджану постачання газу до Європи.
Делегація Єврокомісії вирушила до Азербайджану на переговори щодо постачання газу до ЄС Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Euronews.
 
"У ситуації, коли Росія продовжує використовувати свої енергоресурси як зброю, диверсифікація імпорту є пріоритетом для ЄС. Президентка фон дер Ляєн та єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон завтра в Азербайджані, щоб далі поглиблювати співпрацю", - повідомили у Єврокомісії. 
 
Як очікується, за підсумками переговорів буде укладено угоду, спрямовану на зменшення залежності Євросоюзу від російських енергоносіїв та скорочення очікуваної нестачі газу наступної зими.
 
Зараз паливо, яке видобувається на шельфі Каспійського моря, надходить до Європи через Південний газовий коридор.
 
Нагадаємо: минулого року з росії до ЄС було перекачано 155 мільярдів кубометрів газу, що становить 40% від загального споживання. У Брюсселі розраховують, що зможуть отримувати через Південний газовий коридор щороку щонайменше 20 мільярдів кубометрів палива до 2027 року та називають Азербайджан надійним партнером.
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18 07 2022 10:38
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