Денісова звернулась до Ради Європи через переведення поранених українських моряків до СІЗО
Денісова повідомила, що також звернулася до голови Ради з розвитку громадянського суспільства та прав людини РФ Михайла Федотова.
"Розповіла про відому мені інформацію щодо переміщення трьох поранених військовополонених до СІЗО "Лефортово", у якому немає жодних умов для надання кваліфікованої медичної допомоги", - написала вона у Facebook.
Денісова додала, що у своїх зверненнях нагадала про резолюцію, ухвалену 24 січня Парламентською асамблеєю Ради Європи із закликом звільнити полонених українських моряків.
"Тому, якщо російська сторона не може забезпечити належні умови для якісного лікування та подальшої реабілітації, вона має передати поранених українських моряків до третьої нейтральної країни", - наголосила омбудсмен.
Нагадаємо, що у Москві трьох військовополонених українських моряків - Андрія Ейдера, Андрія Артеменка та Василя Сороку - перевели з медчастини у "Матросской тишине" до СІЗО Лефортово.
Додамо, що полонений український моряк Володимир Терещенко, якого РФ утримує в московському СІЗО "Лефортово", досі не отримав жодного листа від рідних та друзів.
Також, ФСБ Росії у п'ятницю повідомила адвокатів 2 поранених українських моряків та представника СБУ, що вони направили в управління федеральної служби виконання покарань РФ документ про переведення 3 українців з медчастини СІЗО "Матросская тишина" у СІЗО "Лефортово".
Як відомо, Лефортовський суд Москви продовжив термін тримання під вартою всім 24-ом українським морякам, захопленим Росією в Керченській протоці 25 листопада. Останнім чотирьом морякам продовжили запобіжні заходи 16 січня.
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