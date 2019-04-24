Гончаренко повісив на воротах Маріїнського палацу плакат з поцілунком Зеленського і Коломойського

Зеленський, по суті, своїм поцілунком повертає до життя Коломойського

Народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Олексій Гончаренко повісив на воротах Маріїнського палацу у Києві плакат із зображенням переможця президентських виборів Володимира Зеленського з олігархом Ігорем Коломойським. Також на плакаті є напис "Господи! Допоможи мені вижити серед цієї смертельної любові!".

Це алюзія на одне з найвідоміших графіті світу, що зображує поцілунок генерального секретаря Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу Леоніда Брежнєва і керівника Німецької Демократичної Республіки Еріха Хонеккера.

"Президентом обрали Зеленського, але хто реально президент? Ось питання. Зеленський, по суті, своїм поцілунком повертає до життя Коломойського. Чекаємо тепер, які контрибуції заплатить народ України Ігорю Валерійовичу", - написав Гончаренко.

"Я так розумію, що Маріїнський палац буде перейменований в Коломойський. І заживемо", - додав він.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації "ПриватБанку".

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "ПриватБанку" з ринку за участю держави.

Додамо, Ігор Коломойський заявив, що "ПриватБанк" його більше не цікавить, але він хоче отримати грошову компенсацію від держави в розмірі двох мільярдів доларів.

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