Гончаренко повісив на воротах Маріїнського палацу плакат з поцілунком Зеленського і Коломойського
Це алюзія на одне з найвідоміших графіті світу, що зображує поцілунок генерального секретаря Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу Леоніда Брежнєва і керівника Німецької Демократичної Республіки Еріха Хонеккера.
"Президентом обрали Зеленського, але хто реально президент? Ось питання. Зеленський, по суті, своїм поцілунком повертає до життя Коломойського. Чекаємо тепер, які контрибуції заплатить народ України Ігорю Валерійовичу", - написав Гончаренко.
18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації "ПриватБанку".
Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "ПриватБанку" з ринку за участю держави.
Додамо, Ігор Коломойський заявив, що "ПриватБанк" його більше не цікавить, але він хоче отримати грошову компенсацію від держави в розмірі двох мільярдів доларів.
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