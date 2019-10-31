Депутат "Слуги народу" пропонує тимчасово не враховувати вік авто під час розрахунку акцизу, з 2021 року

При цьому в пояснювальній записці зазначається, що питання розмитнення авто з іноземною реєстрацією, незважаючи на перенесення термінів набуття чинності передбачених штрафних санкцій, досі остаточно не вирішені на законодавчому рівні

Вимогу відповідності еконормам також пропонується виключити для автомобілів використовуваним більше ніж 30 років або що належать до предметів колекціонування або антикваріату, а також для спеціальних автотранспортних засобів, власником яких є держава ("швидкі допомоги", пересувні медклініки, пожежні авто).

Народний депутат Олексій Ковальов (фракція "Слуга народу") пропонує з 1 січня 2021 року звільнити від оподаткування акцизним податком легкові автомобілі та кузови до них, вантажні автомобілі, причепи і напівпричепи, автобуси, а також мотоцикли та мопеди, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відповідний законопроект №2342 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення умов ввезення на митну територію України транспортних засобів та приведення умов оподаткування до загального режиму акцизних зборів Європейського Союзу" зареєстровано у Верховній Раді 29 жовтня.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, пропонується також тимчасово, протягом 180 календарних днів із дня набуття чинності законопроекту як закону, не враховувати віковий коефіцієнт під час розрахунку акцизного збору для автотранспортних засобів (тільки ставку акцизу та об'єм двигуна), а також призупинити дію підвищувальних коефіцієнтів до ставок акцизу (для авто віком 5-8 років - коефіцієнту 40, старше 8 років - 50).

Ці норми пропонуються застосовувати тільки для автотранспортних засобів, ввезених в Україну до набуття чинності цього законопроекту як закону.

Водночас із метою спрощення митного оформлення та реєстрації в Україні автор документа пропонує для легкових автомобілів тимчасово (на 180 днів) призупинити законодавчі норми, якими забороняється ввозити авто, що не відповідають встановленим екологічним нормам (наразі в Україні діє Євро-5 - ІФ).

Вимогу відповідності еконормам також пропонується виключити для автомобілів використовуваним більше ніж 30 років або що належать до предметів колекціонування або антикваріату, а також для спеціальних автотранспортних засобів, власником яких є держава ("швидкі допомоги", пересувні медклініки, пожежні авто).

В обґрунтуванні необхідності ухвалення проекту закону автор зазначає, що документ розроблений із метою поетапної заміни діючої системи оподаткування акцизним податком, і називає політику останніх років щодо власників автомобілів на єврономерах "каральною, непослідовною і недолугою", на тлі невигідності придбання за кордоном вживаного автомобіля через нормативні обмеження (Євро-5, надвисокі акцизи).

При цьому в пояснювальній записці зазначається, що питання розмитнення авто з іноземною реєстрацією, незважаючи на перенесення термінів набуття чинності передбачених штрафних санкцій, досі остаточно не вирішені на законодавчому рівні.

Ще одним зареєстрованим у ВР законопроектом №2345 Ковальов пропонує продовжити ще на 180 днів (з моменту набуття чинності законопроекту про спрощення ввезення автотранспорту як закону) звільнення від штрафних санкцій за порушення порядку ввезення власників транспортних засобів.

При цьому норма стосується не лише легкових автомобілів (як раніше), а й вантажних авто й автобусів особистого користування, ввезених до ухвалення цього закону.

Як повідомлялося, згідно з раніше ухваленими законами, норму про жорсткі штрафні санкції для власників "євроблях" (аж до конфіскації авто), які не встигли розмитнити свій транспортний засіб, продовжено до 22 листопада поточного року.

Нагадаємо, що імпортний "секонд хенд" у вересні зайняв більш ¾ ринку легкових авто