Депутат від БПП зареєстрував у Раді постанову про призначення інавгурації Зеленського на перше червня

"А це означає необхідність завчасного узгодження з ними дати проведення урочистого засідання Верховної Ради України та/або коригування їх робочих графіків"

Депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Олександр Сугоняко зареєстрував у Верховній Раді постанову про проведення інавгурації Володимира Зеленського 1 червня. Якщо документ підтримають, то новообраний президент не зможе розпустити парламент.

Проект постанови опублікований на сайті Верховної Ради.

У пояснювальній записці зазначається, що сам Зеленський хоче провести інавгурацію 19 травня, інформує "Громадське".

"Варто зазначити, що статтею 3 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" передбачено трансляцію урочистого засідання Верховної Ради України у повному обсязі у прямому ефірі по радіо та телебаченню, а також запису у вечірні години по телебаченню. Разом з тим, у третю неділю травня, яка припадає цього року на 19 травня, відзначатиметься День пам’яті жертв політичних репресій", - наголошується в записці.

Також Сугоняко вважає, що проводити інавгурацію 19 травня не потрібно, бо в церемонії планують взяти участь лідери країн-партнерів та іноземні делегації.

"А це означає необхідність завчасного узгодження з ними дати проведення урочистого засідання Верховної Ради України та/або коригування їх робочих графіків", - йдеться в записці.

Нагадаємо, що Зеленський хоче, щоб Верховна Рада призначила інавгурацію на 19 травня. У парламенті пообіцяли визначитися з датою інавгурації на найближчому пленарному засіданні 14 травня.

У Верховній Раді вже є два проекта постанови про інавгурацію 19 травня.