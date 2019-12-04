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Чорновол звернеться до Міноборони, аби з'ясувати, чи ухилявся Зеленський від мобілізації, - ОНОВЛЕНО

Вона зазначила, що інформацію отримала зі ЗМІ й просить Міноборони її перевірити
Депутатка від "Народного фронту" Тетяна Чорновол звернеться до Міністерства оборони, аби спростувати чи підтвердити інформацію щодо ухилення кандидата в президенти Володимира Зеленського від мобілізації у 2014.
Чорновол звернеться до Міноборони, аби з Фото: соцмережі

"Ідеться про те, що Володимир Зеленський у 2014 році начебто відмовився від призову, тобто відмовився виконувати функції захисника", - сказала депутатка, інформує Hromadske.

"Хочу сказати, що ухилення від кримінального обов'язку - це кримінальна справа. Якщо це правда (тобто Зеленський ухилявся - ред.), чи порушена кримінальна справа, адже йдеться про дезертирство", - додала Чорновол.

Після її заяви віце-спікерка Ради Ірина Геращенко, яка сиділа за президією, поаплодувала. Перший заступник міністра оборони Іван Руснак сказав, що Міноборони намагатимуться 12 квітня відповісти на депутатський запит Чорновол.

Оновлення:

Прес-секретарка кандидата в президенти Володимира Зеленського, Ірина Побєдоносцева, заявила, що звернення до Міністерства оборони щодо підтвердження або спростування ухилення від мобілізації Зеленського у 2014 році не коментуватимуть, повідомляє Hromadske.

"Без коментарів", - сказала прес-секретарка.

Вона зазначила, що депутатка Тетяна Чорновол поставила своє питання - тепер варто очікувати відповіді від Міністерства оборони.

 

 

 

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12 04 2019 12:11
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