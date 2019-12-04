Чорновол звернеться до Міноборони, аби з'ясувати, чи ухилявся Зеленський від мобілізації, - ОНОВЛЕНО
"Ідеться про те, що Володимир Зеленський у 2014 році начебто відмовився від призову, тобто відмовився виконувати функції захисника", - сказала депутатка, інформує Hromadske.
"Хочу сказати, що ухилення від кримінального обов'язку - це кримінальна справа. Якщо це правда (тобто Зеленський ухилявся - ред.), чи порушена кримінальна справа, адже йдеться про дезертирство", - додала Чорновол.
Після її заяви віце-спікерка Ради Ірина Геращенко, яка сиділа за президією, поаплодувала. Перший заступник міністра оборони Іван Руснак сказав, що Міноборони намагатимуться 12 квітня відповісти на депутатський запит Чорновол.
Оновлення:
Прес-секретарка кандидата в президенти Володимира Зеленського, Ірина Побєдоносцева, заявила, що звернення до Міністерства оборони щодо підтвердження або спростування ухилення від мобілізації Зеленського у 2014 році не коментуватимуть, повідомляє Hromadske.
"Без коментарів", - сказала прес-секретарка.
Вона зазначила, що депутатка Тетяна Чорновол поставила своє питання - тепер варто очікувати відповіді від Міністерства оборони.
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