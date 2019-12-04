Чорновол звернеться до Міноборони, аби з'ясувати, чи ухилявся Зеленський від мобілізації, - ОНОВЛЕНО

Вона зазначила, що інформацію отримала зі ЗМІ й просить Міноборони її перевірити

Депутатка від "Народного фронту" Тетяна Чорновол звернеться до Міністерства оборони, аби спростувати чи підтвердити інформацію щодо ухилення кандидата в президенти Володимира Зеленського від мобілізації у 2014.

"Ідеться про те, що Володимир Зеленський у 2014 році начебто відмовився від призову, тобто відмовився виконувати функції захисника", - сказала депутатка, інформує Hromadske.

"Хочу сказати, що ухилення від кримінального обов'язку - це кримінальна справа. Якщо це правда (тобто Зеленський ухилявся - ред.), чи порушена кримінальна справа, адже йдеться про дезертирство", - додала Чорновол.