Депутати пропонують внести зміни до Податкового кодексу для підтримки волонтерської діяльності

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт в частині податків, що передбачає вагому підтримку волонтерської діяльності в умовах збройної агресії російської федерації в Україні.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на Телеграм народного депутата з парламентської фракції «Голос» Ярослава Железняка, за відповідний документ №7363 проголосувало 308 народних депутатів.

Проєктом закону пропонується внести зміни до Податкового кодексу України, якими серед іншого передбачено: виключення з оподатковуваного доходу волонтера доходів у вигляді витрат неприбуткової організації на проведення медичного огляду та вакцинації волонтера, інших лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо пов'язаних з наданням волонтерської допомоги. Також передбачається визначення неоподатковуваними витрат неприбуткової організації чи установи на відрядження волонтера (на проїзд, оплату вартості проживання, витрат на харчування оплату телефонних розмов, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд , обов’язкове страхування, інші документально оформлені витрати), можливісті надання допомоги фізичним особам, які постраждали чи можуть постраждати внаслідок збройної агресії, неприбутковими організаціями. Крім того, передбачається, що операції із ввезення допомоги не включатимуться громадськими та благодійними організаціями до рахунку суми для реєстрації ПДВ.

Наголошується, що прийняття законопроєкту дозволить уникнути надмірного податкового навантаження на волонтерів та організації, які з ними співпрацюють.