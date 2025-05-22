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Депутати Європарламенту пропонують заморозити фінансування Угорщині

22 травня 2025, 13:09
Депутати Європарламенту пропонують заморозити фінансування Угорщині
Фото: AFP
За їх словами, прем'єр-міністр Віктор Орбан постійно конфліктує з ЄС.

Група депутатів Європарламенту закликає Брюссель заморозити все фінансування, призначене для Будапешту через обмеження свободи, підриві демократії, недотриманні законодавства та цінностей ЄС.

Про це пише литовський мовник LRT. 

Угорщина, під керівництвом прем'єр-міністра Віктора Орбана, постійно конфліктує з ЄС, який уже заморозив для країни мільярди євро. 

Лист підписали 26 депутатів Європарламенту. 

В ньому стверджується, що Угорщина не тільки не прагне покращень, а й спостерігається подальша тривожна регресія. 

Також в документі згадується нещодавно ухвалений закон, спрямований на заборону ЛГБТ-парадів у Будапешті, а також реформи, які мають на меті підрив незалежності судів та придушення критиків уряду. 

"Продовжувати фінансувати корумпований режим, який відкрито підриває європейські цінності, - неприйнятно. Тому ми закликаємо негайно припинити будь-яке фінансування Угорщини, використовуючи всі доступні правові інструменти", - зазначили європейські депутати.

 

УгорщинаЄвропарламентфінансування

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