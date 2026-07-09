Der Spiegel: росія і Китай сформували прихований альянс для підготовки до світової війни

Китай лише вдає, що є нейтральним у російсько-українській війні.

росія та Китай поглиблюють військову співпрацю на тлі війни в Україні, зокрема спільно працюючи над нейтралізацією американського супутникового зв'язку Starlink.

Про це пише німецьке видання Der Spiegel за результатами багатомісячного розслідування, проведеного спільно з партнерами.

У розпорядженні авторів опинилися внутрішні документи, презентації, списки учасників закритих зустрічей та матеріали щодо спільних оборонних проєктів москви й Пекіна. Як йдеться у публікації, одним із ключових епізодів стало секретне засідання російсько-китайського форуму військових технологій, яке відбулося 10 грудня 2024 року в Єкатеринбурзі. На зустріч прибули близько 80 високопосадовців, військових і представників оборонної промисловості двох країн. Для учасників навіть запровадили спеціальний дрес-код, а всі матеріали форуму підлягали суворому режиму секретності.

Автори зазначають, що саме отримані документи дозволили встановити значно глибший рівень взаємодії між москвою та Пекіном, ніж було відомо раніше. За їхніми даними, сторони не лише обговорюють постачання технологій подвійного призначення, а й аналізують можливі сценарії протидії західній військовій інфраструктурі. Розслідування також ставить під сумнів офіційні заяви Пекіна про нейтралітет у війні росії проти України. Як пише видання, європейські спецслужби мають інформацію про підготовку російських військових для роботи з китайськими безпілотниками, а Китай допомагає росії розвивати технологічні рішення для ведення сучасної війни.