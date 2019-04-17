Дерипаска пропонує $600 тисяч тому, хто розслідує "чому насправді США наклали на нього санкції"
Так, Дерипаска вважає, що США запровадили санкції проти нього та низки його компаній після "рік брехні та бруду", а "справжні" причини запровадження санкцій - "особиста помста представників американського уряду", це повідомляє FT з посиланням на юристів Дерипаски.
Також Дерипаска подав до суду на американський уряд. У суді олігарх хоче остаточно скасувати санкції США проти своїх компаній.
Напередодні у компанії "Русал" Дерипаски повідомили про будівництво заводу у штаті Кентуккі, США. Партнерами у цьому проекті стане низка американських металургійних та дослідницьких компаній.
У січні США зняли санкції з трьох компаній, пов'язаних з російським олігархом Дерипаскою.
Нагадаємо, у квітні 2018 року США запровадили санкції проти російських олігархів, наближених до президента Путіна у справі щодо втручання Москви в президентські вибори 2016 року.
Акції компанії "Русал" російського олігарха Дерипаски впали вдвічі після санкцій США. Компанії США почали анулювати контракти з російськими організаціями зі списку санкцій.
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