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Дерипаска пропонує $600 тисяч тому, хто розслідує "чому насправді США наклали на нього санкції"

Дерипаска вважає, що "справжні" причини запровадження санкцій - "особиста помста представників американського уряду"
Наближений до Кремля російський олігарх Олег Дерипаска створить "призовий фонд" на 600 тисяч доларів, якими нагородить журналіста-розслідувача, що "пояснить справжні причини того, чому США запровадили проти нього санкції".
Дерипаска пропонує $600 тисяч тому, хто розслідує "чому насправді США наклали на нього санкції" Фото: kommersant.ru

Так, Дерипаска вважає, що США запровадили санкції проти нього та низки його компаній після "рік брехні та бруду", а "справжні" причини запровадження санкцій - "особиста помста представників американського уряду", це повідомляє FT з посиланням на юристів Дерипаски.

Також Дерипаска подав до суду на американський уряд. У суді олігарх хоче остаточно скасувати санкції США проти своїх компаній.

Напередодні у компанії "Русал" Дерипаски повідомили про будівництво заводу у штаті Кентуккі, США. Партнерами у цьому проекті стане низка американських металургійних та дослідницьких компаній.

У січні США зняли санкції з трьох компаній, пов'язаних з російським олігархом Дерипаскою.

Нагадаємо, у квітні 2018 року США запровадили санкції проти російських олігархів, наближених до президента Путіна у справі щодо втручання Москви в президентські вибори 2016 року.

Акції компанії "Русал" російського олігарха Дерипаски впали вдвічі після санкцій США. Компанії США почали анулювати контракти з російськими організаціями зі списку санкцій.

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17 04 2019 14:18
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