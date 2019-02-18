Держадвокат Януковича просить суд виправдати його клієнта за всіма статтями і скасувати вирок

Державний адвокат Віктора Януковича Юрій Рябовол оскаржив вирок, винесений колишньому президентові Оболонським районним судом Києва.

"Сьогодні була подана апеляційна скарга, подана адвокатом Центру безкоштовної правової допомоги Юрієм Рябоволом", - повідомляє LB.ua з посиланням на власне джерело.

У своїй скарзі Рябовол просить Апеляційний суд скасувати вирок Януковичу, виправдати його за всіма статтями звинувачення і визнати невинним. Відзначається, що держзахисник просить скасувати вирок "через порушення судом першої інстанції норм матеріального і процесуального права".

Станом на понеділок, 18 лютого, платні захисники Януковича апеляцію не подавали. Термін подачі скарг минає 25 лютого.

Нагадаємо, Янукович після втечі до РФ з лютого 2014 року проживає в Ростові. В Україні він уже засуджений до 13 років позбавлення волі у справі про державну зраду. Свій вирок Янукович на прес-конференції назвав незаконним.

Прокуратура просила для Януковича 15 років в'язниці.

Суд почав розглядати справу Януковича в травні 2017 року. Протягом процесу було проведено 90 засідань, було допитано 52 свідків, у тому числі президента Петра Порошенка.