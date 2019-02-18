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Держадвокат Януковича просить суд виправдати його клієнта за всіма статтями і скасувати вирок

Юрій Рябовол оскаржив вирок Оболонського райсуду
Державний адвокат Віктора Януковича Юрій Рябовол оскаржив вирок, винесений колишньому президентові Оболонським районним судом Києва.
Держадвокат Януковича просить суд виправдати його клієнта за всіма статтями і скасувати вирок Віктор Янукович. Фото: yes-ukraine.org

"Сьогодні була подана апеляційна скарга, подана адвокатом Центру безкоштовної правової допомоги Юрієм Рябоволом", - повідомляє LB.ua з посиланням на власне джерело.

У своїй скарзі Рябовол просить Апеляційний суд скасувати вирок Януковичу, виправдати його за всіма статтями звинувачення і визнати невинним. Відзначається, що держзахисник просить скасувати вирок "через порушення судом першої інстанції норм матеріального і процесуального права".

Станом на понеділок, 18 лютого, платні захисники Януковича апеляцію не подавали. Термін подачі скарг минає 25 лютого.

Нагадаємо, Янукович після втечі до РФ з лютого 2014 року проживає в Ростові. В Україні він уже засуджений до 13 років позбавлення волі у справі про державну зраду. Свій вирок Янукович на прес-конференції назвав незаконним.

Прокуратура просила для Януковича 15 років в'язниці.

Суд почав розглядати справу Януковича в травні 2017 року. Протягом процесу було проведено 90 засідань, було допитано 52 свідків, у тому числі президента Петра Порошенка.

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18 02 2019 16:21
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