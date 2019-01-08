Державні шахти відключили від електрики після її подорожчання на 32%, - представник президента в уряді
За його словами, вартість електроенергії складає 42% від усіх витрат на видобуток вугілля, однак після запровадження нового ринку електроенергії вартість електрики для державної шахти зросла з 2,83 гривні за кіловат-годину до 3,73 гривні за кіловат-годину (на 32%), повідомляє "Громадське".
"Повну бездіяльність та відсутність інтересу до вирішення проблеми демонструє міністерство енергетики. Головне, що "реформу" енергоринку зробили, тарифи різко виросли і тепер деякі монополії заробляють більше", - повідомив Герус.
Він додав, що шахти Торецьквугілля працевлаштовують понад 2,7 тисячі людей. Унаслідок відключення електрики на шахтах перестали працювати турбокомпресори та клітьовий підйом, що унеможливило видобуток вугілля.
Нагадаємо, на шахті "Східкарбон" в Юр'ївці на окупованій території Луганської області, вранці 25 квітня сталася серія вибухів, внаслідок яких щонайменше четверо людей загинули. Доля деяких працівників шахти "Східкарбон" на окупованій Луганщині, де стався вибух, лишається невідомою.
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