Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Державні шахти відключили від електрики після її подорожчання на 32%, - представник президента в уряді

"Повну бездіяльність та відсутність інтересу до вирішення проблеми демонструє міністерство енергетики"
Державним шахтам, які входять до державного підприємства Торецьквугілля відключили електроенергію після її подорожчання у липні на 32%.
Державні шахти відключили від електрики після її подорожчання на 32%, - представник президента в уряді Фото: pixabay

За його словами, вартість електроенергії складає 42% від усіх витрат на видобуток вугілля, однак після запровадження нового ринку електроенергії вартість електрики для державної шахти зросла з 2,83 гривні за кіловат-годину до 3,73 гривні за кіловат-годину (на 32%), повідомляє "Громадське".

"Повну бездіяльність та відсутність інтересу до вирішення проблеми демонструє міністерство енергетики. Головне, що "реформу" енергоринку зробили, тарифи різко виросли і тепер деякі монополії заробляють більше", - повідомив Герус.

Він додав, що шахти Торецьквугілля працевлаштовують понад 2,7 тисячі людей. Унаслідок відключення електрики на шахтах перестали працювати турбокомпресори та клітьовий підйом, що унеможливило видобуток вугілля.

Нагадаємо, на шахті "Східкарбон" в Юр'ївці на окупованій території Луганської області, вранці 25 квітня сталася серія вибухів, внаслідок яких щонайменше четверо людей загинули. Доля деяких працівників шахти "Східкарбон" на окупованій Луганщині, де стався вибух, лишається невідомою.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 08 2019 11:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.